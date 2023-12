Los dardos del mánager de Huracán a Boca y a Riquelme tras la renuncia de Diego Martínez: “Son códigos de la vida”

Daniel Vega, director deportivo del Globo, se mostro molesto con Juan Roman Riquelme y el Consejo de Futbol de Boca, que hablo con el entrenador mientras tenia trabajo

La renuncia de Diego Martínez como director técnico de Huracán dejó una sensación de bronca e impotencia en el club de Parque Patricios, ya que el entrenador que salvó al Globo del descenso y logró clasificarlo a cuartos de final en la Copa de la Liga se encuentra negociando una posible llegada Boca Juniors, que está buscando DT para 2024.

Daniel Vega, mánager de Huracán, relató los detalles de la reunión en la que se enteraron que Martínez dejaba su cargo en el Globo porque estaba manteniendo conversaciones con dirigentes de Boca. “Nos llamaba la atención que la reunión que teníamos pactada haya sido en la oficina de su representante. Ahí ya había una alerta de lo que podía pasar. Nunca hubo maltrato o una sensación de confronte o conflicto. Todo fue muy cordial y muy bien explicado. Nos encontramos con un escenario que no lo visualizamos durante todo este tiempo. Había una idea de proponer un proyecto más duradero y extender el vínculo. Ante la situación que planteó ayer (jueves) hay que cambiar el escenario y el club sigue”, explicó el director deportivo en una entrevista con TyC Sports.

Luego, lanzó una crítica al accionar del club xeneize respecto al interés que tenían por contratar a Diego Martínez. “Esperaba otro gesto de la dirigencia de Boca, no de Diego. Tenían que habernos llamado primero a nosotros, es lo más lógico. Es lo que haríamos nosotros. Ahora no tenemos técnico, pero yo no voy a ir a buscar a ninguno que tenga trabajo. Tan simple como eso, son códigos, pero no de fútbol, sino de la vida. No estoy defraudado, pero yo habría actuado diferente. ¿Cómo quedé? Como club hubiese esperado otra cosa”, continuó Vega.

Diego Martínez renunció a su cargo de entrenador de Huracán tras recibir un llamado de Boca Juniors

En sintonía con la manera de proceder de los dirigentes de Boca a la hora de sondear a un entrenador, el director deportivo de Huracán remarcó: “Riquelme a mí no me va a llamar nunca. Tiene que llamar al presidente o al vice, yo no soy dirigente. A ningún dirigente llamó. En mi caso, llamaría al gestor deportivo del otro club, que sería alguien del Consejo: (Raúl) Cascini, (Jorge) Brmúdez a alguno de ellos”.

En cuanto a los detalles de lo hablado en la reunión, Vega reveló la explicación que le dio Martínez al presentar su renuncia: “Nos explicó que uno de sus tres sueños profesionales se cumplió en un llamado y nos aclaró que uno de ellos es dirigir a Boca. Lo entendemos y es claro porque es desarrollo personal”.

Por último, sobre los posibles candidatos a ocupar el puesto vacante que deja el ex entrenador de Tigre, Trapito Vega no dio nombres, pero sí dejó en claro que la línea sucesoria seguirá siendo con el mismo estilo. “El proyecto va por encima de los nombres y es para Huracán, la línea de conducción va a seguir siendo la misma. Tenemos que poner una cabeza ejecutora similar a la de Martínez. Fuimos el equipo que más puntos sumó, clasificamos a cuartos de final, tenemos que llevar una línea parecida a Martínez. Hay que continuar”, cerró.