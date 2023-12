Las repercusiones de los DTs tras el Sorteo de la Copa América: sus objetivos, posibles cruces ante Argentina y un nuevo descargo contra una federación

sorteo de la Copa América 2024

Se conformaron los grupos de la Copa América 2024 que se jugará en Estados Unidos, en donde Argentina, Perú, Chile, Canadá o Trinidad y Tobago forman parte del Grupo A; México, Ecuador, Venezuela y Jamaica del B; Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia del C y Brasil, Colombia, Paraguay y Honduras o Costa Rica del D.

Al término del sorteo, Infobae habló en zona mixta con entrenadores de las selecciones que estarán en el torneo más importante del continente americano que esta vez, y al igual que en 2016, reunirá a seleccionados de Conmebol (Confederación Sudamericana) y Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe).

Valoraciones sobre el sorteo:

“Nos tocó un grupo complicadito, como dijo Roque (Santa Cruz), tener a Brasil y Colombia en la zona se nos va a hacer difícil, pero tenemos que prepararnos para eso”, dijo Daniel Garnero, DT de la Selección de Paraguay, quien al ser consultado si le tocó la zona de la muerte, comentó: “Esa palabra no tiene nada que ver con el fútbol, esta va a ser una competición que tenemos rivales muy complejos por delante, pero tenemos que prepararnos para poder clasificar”.

“Es un grupo duro, sabíamos que podía pasar, te toca Brasil, Argentina ya son difíciles, pero con confianza, con fe en lo que estamos haciendo y a trabajar para llegar lejos”, expresó Néstor “Toto” Lorenzo, de Colombia.

Félix Sánchez, de Ecuador: “Todos los grupos yo creo que van a ser muy igualados, el nuestro creo que así lo es y vamos a tener que afinar mucho en los detalles si queremos tener la posibilidad de pasar”.

Fernando “Bocha” Batista, de Venezuela: “El grupo es parejo, difícil, donde cualquier selección le puede ganar a cualquiera, no es que haya un favorito”.

Gustavo Alfaro, entrenador de Costa Rica, habló sobre el repechaje entre su selección y Honduras, que definirá quién ingresará al certamen continental: “Es una final que se define por detalles, donde a veces no importa tanto cómo llegás, no importa tanto el momento que está pasando, porque todo lo que vos podés prever, puede haber un detalle que te lo dispara para un determinado momento. Es un partido muy emocional”.

Posible cruce con argentina en siguientes fases:

“Ojalá nos encontremos con Argentina, querrá decir que hemos pasado fase de grupos, Ecuador históricamente no ha superado esa fase demasiadas veces”, sostuvo Sánchez. A lo que el Bocha Batista agregó: “Si toca jugar contra Argentina, bienvenido sea, nos prepararemos de la mejor manera. Hoy están pasando un nivel extraordinario, pero todavía falta mucho y veremos como estarán en ese momento”.

El gran objetivo en esta Copa América:

Garnero: “Clasificar de la primera fase, eso con el grupo que nos tocó ya es muy bueno”.

Lorenzo: “El objetivo es ganarla, llegar hasta el último partido con posibilidades de ganarla, llegar a la final, pero creo que es el objetivo de todos. Hoy nadie va a jugar para perder, pero esperemos mejorar para después seguir con una gran Eliminatoria”. El entrenador argentino de la Selección de Colombia también habló del buen presente que atraviesa su equipo: “Trabajamos desde lo más simple a lo más complejo y estamos en un proceso de crecimiento del equipo y de los jugadores, así que tranquilo y sé que queda mucho por hacer”.

Batista: “Seguir mejorando partido a partido, momento a momento y la Copa América va a ser una buena señal para afianzar lo que venimos trabajando”. Y también se detuvo para comentar sobre el cambio de mentalidad de sus dirigidos: “Fueron los muchachos los que adentro del campo tratan de hacer lo que uno por lo menos le trata de inculcar en cada partido, pero el mérito es de ellos”.

Alfaro volvió a apuntar contra los directivos de la federación ecuatoriana:

“Me fui porque lamentablemente yo siento que tanto los jugadores como nosotros cumplimos a lo largo de toda la Eliminatoria y el Mundial, pero lamentablemente no cumplieron con nosotros, nos debían cuatro meses de sueldo, no nos habían pagado los premios, un montón de cosas que eran muy grandes, que prometieron y nunca cumplieron. Entonces no podemos plantear las cosas para adelante si no arreglamos los pendientes para atrás, y lamentablemente los pendientes para atrás no se arreglaron nunca. No pude sacar ni las valijas de Ecuador”. El conflicto actualmente está en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo): “Se hicieron las presentaciones y yo calculo que a mitad del año que viene habrá una determinación”, concluyó.

La admiración de un entrenador por Bielsa:

El danés Thomas Christiansen, DT de Panamá se fundió en elogios con el actual DT de Uruguay y rival en la fase inicial de la Copa América: “Es uno de los entrenadores que uno admira por todo lo que ha cosechado. También los dos hemos estado entrenando en el Leeds y cuando él luego subió el equipo de la Championship -segunda división del fútbol inglés- a la Premier, he mirado todos los entrenamientos, cómo lo ha gestionado, cómo ha manejado el equipo, y es de admirar”.

La Copa América 2024 se desarrollará en 14 ciudades de Estados Unidos, comenzará el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el partido entre Argentina (campeón defensor) y Canadá o Trinidad y Tobago y culminará el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.