Luis Suárez probó un asado de un influencer brasileño y su reacción se volvió viral

La reacción de Luis Suárez tras probar un asado en Brasil que se hizo viral

Luis Suárez decidió ponerle punto final a su estadía en Gremio de Porto Alegre. Tras despedirse de su gente marcando el gol de la victoria ante Vasco da Gama como local en el Arena do Grêmio, su última función con la camiseta tricolor será esta noche enfrentando a Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores.

En el marco de esta despedida, el delantero uruguayo decidió conceder una nota a Duba Garbi, en la cual acudió a su casa para comer un asado. Sin embargo, su reacción al probar la carne rápidamente se hizo viral en las redes sociales. “Estoy triste porque mi último recuerdo va a ser un asado tuyo”, bromeó el Pistolero.

“¡Ahora el último adiós! Ni en mis sueños más locos podría haber imaginado al ídolo Luis Suárez, ¡en mi casa! Estamos muy orgullosos de anunciar que este lunes a las 19 horas hay ‘Un Asado para… L. Suárez’”, escribió Duda Garbi en su cuenta de X (Twitter) para advertir a sus fanáticos de la entrevista con el máximo goleador de la historia de la Selección de Uruguay. Vale destacar que la vivienda fue decorada para la ocasión, ya que aparecían varias imágenes del futbolista con algunas de las camisetas que defendió, como la de Nacional o Barcelona de España.

En el momento de la verdad, el accionar de Luis Suárez no pasó inadvertido. Aunque primero declaró que “está bueno”, el deportista rápidamente agarró el pedazo de carne con sus manos y lo mostró a cámara. “Aquí tiene carbón”, señaló.

Durante la nota, el ex Ajax de los Países Bajos, Liverpool de Inglaterra y Atlético de Madrid de España, entre otros, le dejó un mensaje a los más jóvenes. “Cuando debuté en Nacional con 17 años, todos los jugadores se compraban autos”, comenzó su relato. Pero el uruguayo sostuvo que no imitó a sus compañeros ya que él consideraba que aún no había llegado y que debía ahorrar. “Vos, ¿vas a dormir en el auto?”, lanzó. Suárez develó que se compró su primer vehículo recién después de tres años de jugar en Europa, en el año 2009.

La despedida de Luis Suárez del Gremio (audio)

En los últimos días Lucho también fue noticia al reconocer los problemas físicos que padece en una de sus rodillas: “En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero. Llevaba 3 meses trabajando y justo vino la pandemia, nos mandaron a encerrar y en el último mes terminé trabajando en mi casa solo. No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos que venga un fisio y te extienda bien la rodilla. Lo que siento es un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara liquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un limite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico)”.