Fue una leyenda del Atlético Madrid, sufre Alzheimer y el fútbol es su conexión: “No recuerda a sus hijos, pero sí a su camiseta y a su club”

Enrique Collar, tiene Alzheimer, pero recuerda el escudo del Atlético Madrid, el equipo en el que se convirtió en una leyenda del fútbol español

Enrique Collar es una leyenda del fútbol español y en especial del Atlético Madrid, ya que fue campeón y es el futbolista con más temporadas como capitán del equipo Colchonero, un total de diez. Sin embargo, a sus 89 años sufre Alzheimer y pese a no recordar casi nada de su pasado sí reconoce su camiseta albirroja y el escudo del elenco que representó por 16 temporadas.

“Desgraciadamente desde hace unos cuantos años tiene Alzheimer. No sabe quién es, no recuerda a sus hijos. No habla, pueden pasar dos semanas prácticamente en las que a mi padre no le escuches una palabra”, contó su hijo Alfredo en una entrevista con El Día Después de Movistar Plus+’.

“Sigue siendo tu padre, pero de otra forma. No es el padre con el que podías hablar, que te podría ayudar, el que te podía aconsejar”, sentenció. “Mi padre no recuerda quién fue Enrique Collar”, reconoció, aunque hay algo que no puede olvidar pese al Alzheimer.

Alfredo evocó cómo fue el día en el que su padre conoció el Metropolitano, el estadio que sustituyó al recordado Vicente Calderón. “Sonreía, se le veía que estaba a gusto. Pero en el Metropolitano no dijo una sola palabra”, contó. Luego se encontraron con otro histórico del Atlético Madrid, el defensor brasileño Luiz Pereira.

“Pereira llevaba un abrigo con el escudo del Atlético Madrid y, de repente, mi padre señaló el escudo y dijo ‘mi equipo’. Es alucinante que no sepa quién es, pero que te acuerdes con una imagen, con un escudo o con el balón. En ese momento, vuelve al presente y tiene unos segundos de lucidez en los que vuelve a ser la persona que tú conociste”, sostuvo emocionado Alfredo.

Enrique Collar brilló como extremo por la izquierda (Atlético Madrid)

Luego, ya en su casa, se pudo ver cómo Enrique aún sabe con qué pierna pegarle a la pelota y se divirtió junto a sus nietos con unos pases de sus zurda, la misma que le permitió descollar en los campos de juego.

Otra muestra de que aquellos días de fuego son imborrables fue que en el video uno de sus nietos le muestra su vieja camiseta y le señala escudo, algo que Enrique reconoció. Cuando le preguntaron de qué equipo era respondió “el Atlético”.

Collar deslumbró como extremo zurdo y se lo conoció como el Niño. Nacido en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) es el cuarto futbolista que más veces vistió la camiseta del Atlético Madrid (470) y el noveno máximo goleador de todos los tiempos del equipo Colchonero (105).

Como capitán, alzó una Liga (1965-1966), tres Copas del Rey (1959/1960, 1960/1961 y 1964/1965) y una Recopa de Europa (1961/1962). Un palmarés logrado a lo largo de 16 temporadas como rojiblanco, las 15 últimas de manera consecutiva y las diez finales, ejerciendo como capitán, entre 1959 y 1969.

Collar disputó 470 partidos desde su debut el 13 de septiembre de 1953 y marcó 105 goles. Más allá del Alzheimer, hoy Enrique aún reconoce la camiseta y el escudo que supo defender como futbolista. Esas imágenes que lleva guardadas en su corazón y que son imborrables a pesar de todo.