El lado desconocido de Arturo Vidal, en la voz de uno de sus formadores: el primer apodo, su difícil infancia y por qué “tiene el ADN para jugar en Boca”

Arturo Vidal y Hugo González, su formador

“Yo creo que a Boca va a ir a jugar si se dan algunas condiciones. Va a entregar todo, a luchar hasta el final y a demostrar la calidad de futbolista que es en La Bombonera”. De esta manera, Hugo González abre la charla telefónica con Infobae desde Santiago de Chile, donde trabaja en las divisiones menores de Colo Colo, y deja las puertas abiertas a la posible llegada de Arturo Vidal al conjunto de La Ribera.

El ex jugador de 60 años es una de las personas de lazo más profundo con Vidal. Es más, fue el formador del Rey Arturo en sus inicios en las Inferiores del Cacique y quien lo rescató de su difícil entorno. El Puma González siempre ha sido reconocido por Celia, el otro apodo de Vidal, como su padre futbolístico, y quien le enseñó a ir por el camino correcto desde chiquito. “Pórtate bien”, fue el primer consejo que le dio el entrenador a su querido pupilo.

Tras debutar en el Cacique en mayo de 2005, el Rey Arturo fue tricampeón nacional y subcampeón de la Copa Sudamericana. En 2007 fue al Bayer Leverkusen con sólo 19 años. Se adaptó bien y hasta fue el encargado de patear los penales, quitándole ese lugar a la figura del equipo, Michael Ballack. A partir de ese momento, su carrera en Europa se hizo muy popular. Estuvo en la Juventus, pasó por el Bayern Múnich, Barcelona de España junto a Lionel Messi, Inter de Milán, para luego volver a Sudamérica a vestir los colores del Flamengo. Hoy, defiende a Atlético Paranaense, con contrato hasta el 31 de diciembre de este 2023 y se especula con la posibilidad que llegue a Boca Juniors para jugar en el 2024.

“Si jugó en el Barcelona, en la Juventus, en el Bayern Múnich, puede jugar tranquilamente en Boca, sin dudas”, resalta su mentor.

- ¿Cuándo conociste a Vidal?

- Arturo llegó a Colo Colo a los 14 años. Lo llevó a probarse su tío Gonzalo Aski. Ahí lo vio Marcelino Espina, Cacho Espina, y lo dejaron para que se forme en las Divisiones Inferiores. Luego, formó parte del seleccionado sub 15 del club que yo dirigía, y lo inscribí en el segundo semestre, ya que los primeros seis meses estuvo a prueba. Entonces, en la segunda parte del año empezó a jugar seguido. Luego, se sumó al sub 17, donde fue titular en todos los partidos. Fue un proceso muy rápido, ya que a los 16 ya jugaba en la categoría de mayores. De ahí pasó al primer equipo, y a los 19 se fue a jugar el fútbol alemán.

- Ni bien lo tuviste, ¿cuál fue la primera cualidad que observaste en él?

- Tuvo una evolución muy importante a los 15, y muy rápida. De hecho, no fue inscripto en el primer semestre, sino en el segundo porque estuvo seis meses a prueba. En ese periodo sobrepasó a jugadores que llegaron antes que él en tan poco tiempo. Lo mismo que uno ve de la manera que juega hoy en día siendo adulto, era igual cuando llegó a Infantiles. Sus cualidades son las ganas, las fuerzas que tiene para ir adelante y su capacidad física que es sobresaliente. Con todas esas características fue marcando muchas diferencias también, además de su personalidad, obviamente.

- ¿Por qué le costó afirmarse en el primer semestre cuando fue a probarse a Colo Colo?

- Porque fuimos analizando muchas variantes sobre él, como hicimos, y hacemos, con el resto de los chicos. Ya en el segundo semestre se asentó en la categoría, tuvo confianza y marcó diferencias. Entonces, fue inscripto y empezó a jugar hasta saltar a jugar con los mayores.

- ¿Antes de llegar a Colo Colo jugó en otro lado?

- Sí, tuvo un paso por el Club Deportes Melipilla cuando tenía 13/14 años. Después, como este equipo era muy amateur optaron por llevarlo a Colo Colo.

- ¿De entrada, en qué posición lo ubicaste en la cancha?

- De lateral derecho. Luego, jugó de defensor por la izquierda. Después, se paró de volante por las bandas y mediocampista interno. Jugó en todas las posiciones porque también tenía cualidades defensivas. Además, lo pusimos de doble cinco. Siempre tuvo muchas cualidades físicas y técnicas para desarrollarse en varios puestos de la cancha.

- ¿Cuánto hay de cierto de que Arturo de chiquito ya jugaba cómo vivía?

- Sí, siempre fue así. De pequeño ya era de mucha entrega, con mucha personalidad, quería ganar siempre y jugar. Por este motivo, cuenta con las virtudes que lo llevaron a ser el jugador que es hoy en día.

- ¿Cómo fue la infancia de Vidal?

- Muy compleja y difícil de atravesar junto su mamá y tres hermanos, dos mujeres (Ambar y Victoria) y un varón (Sandrino). La mamá vivía más preocupada por él que su papá, que estuvo alejado de su vida. Su madre lo crió e hizo lo que pudo. Fue difícil porque sufrió carencias importantes. Pero supo soslayar todas esas situaciones para salir adelante, A la larga, se formó y se convirtió en un buen hombre.

- ¿Qué tipo de carencias sufrió?

-Carencias económicas y afectivas, especialmente de su padre. Son las que padecen muchos chicos de barrio, como decimos acá. A la larga padeció la ausencia de su padre y sufrió las carencias afectivas que tarde o temprano le iban a pasar factura. Pero al final, tuvo la ayuda de su mamá que hizo todo lo posible para que no le afectaran.

- ¿Por qué no tuvo relación con su papá?

- No lo sé muy bien, pero sí que la relación fue muy poca. Aunque eso no le repercutió en lo futbolístico porque siempre supo el Norte, lo que quería para su vida: ser un futbolista y jugar en una liga importante. Con el tiempo, se mentalizó de ello y le pudo ganar a la vida en ese sentido, ya que a temprana edad (19) fue vendido a Alemania.

Uno de los guiños del volante a Boca Juniors

- ¿Es verdad que fuiste como un padre para él?

- Además de haber sido su primer director técnico, formamos una muy buena relación. Nos tenemos mucho cariño y aprecio mutuo. Me llevo muy bien con Arturo, y siempre tiene buenas palabras hacia mí. Yo fui el primer entrenador que tuvo en Colo Colo. Lo inscribí y, a partir de ese momento, pudo despegar. Si no hubiéramos tenido la suerte de inscribirlo, hubiese jugado en otro club y no en Colo Colo. Tengo muy buena onda con él y somos muy cercanos en ese sentido. No somos de hablar todos los días, pero cuando lo saludo, me responde; y tenemos una relación muy cordial.

- ¿Cuál fue el primer consejo que le diste?

- Que se portara bien. Además, que fuera al colegio, que entrenara bien, que se matara porque tenía que sacar a adelante a su familia. Pero, lo más importante, es que se portara bien, porque a los 14, los chicos quieren adueñarse del mundo y hay que estar encima de ellos para que vayan por el buen camino. De esta manera Arturo le ganó a la vida, absolutamente.

- ¿Es cierto que cobró sus primeros ingresos en comida para dársela a su familia?

- Capaz que una parte sí, pero no todo en comida (risas). En ese momento, el club lo ayudó también con arreglos en su vivienda y con dinero, estuvo en todos los sentidos. Luego, cuando cobraba sus primeros sueldos lo gastó para ayudar a su mamá y a sus hermanos. Pero no sé si el club le pagaba todo en comida para darle a su familia.

- ¿En sus inicios fue un jugador disciplinado?

- A veces faltaba a los entrenamientos cuando era chico, con 14 años. Pero ya de más grande, no. Él sabia que podía estar en un lugar importante. Entonces, maduró rápido, se profesionalizó al 100, no faltó más e iba siempre a entrenar. Si con el tiempo no hubiese sido disciplinado, no hubiera jugado en todos los clubes que jugó, ni hubiera hecho la gran carrera que hizo.

- Cuando arrancó, ¿cuál era su sueño?

- Debutar en la Primera de Colo Colo. Después, pegar el salto a Europa y jugar en las ligas más importantes. Pero su primera meta era jugar en Colo Colo y lo logró a sus 18 años. Entonces, en ese sentido la carrera fue muy corta para lograr sus primeros objetivos.

- ¿Cuándo se dieron cuenta de que era un distinto, un superdotado?

- Cuando estaba incursionando en el primer equipo y lo vinieron a buscar de Alemania. Luego, cuando fue vendido, nos dimos cuenta de que era un chico que tenía un futuro tremendo, y que podía llegar muy lejos. Por eso insisto con que el haber sido vendido al Bayer Leverkusen a su corta edad es muy poco común, y es muy difícil que eso pase. Solo les sucede a los jugadores distintos.

- ¿Por qué en las inferiores del Cacique Vidal es el ejemplo de los chicos a seguir?

- Por las situaciones de vida que Arturo tuvo que atravesar y salió adelante. Nunca dejó de luchar ni bajó los brazos. Siempre fue a los entrenamientos, se jugó entero por su equipo, y en el fondo las ganas de ser futbolista profesional lo llevaron a lo que es hoy en día. Por eso lo ponemos como modelo a seguir para los chicos que quieren seguir esta carrera.

- ¿Por qué lo apodaban Celia?

- El utilero de Colo Colo le puso así por lo moreno. Además, estaba de moda Celia Cruz, entonces le quedó Celia. Fue al principio. Hoy le dicen el Rey Arturo por todo lo que fue haciendo en su carrera, llegando a tener momentos importantes. Este apodo es un poco para marcar diferencia, como a él le gusta.

- ¿Le costó adaptarse al fútbol alemán?

- No le costó porque fue titular inmediatamente en el Leverkusen. Llegó y empezó a jugar. Es más, Michel Ballack era el encargado de ejecutar los tiros libres y los penales, y cuando arribó Arturo se hizo cargo de todo. Al principio, puede ser que le haya costado, pero luego no. Sí le costó un poco la vida en Alemania, que no es fácil. Pero estuvo acompañado y lo fue manejando bien. Eso hizo que juegue en una de las ligas más importantes del mundo, y sin ningún problema.

- Después se fue a la Juventus.

- Si. Jugó allí y después recaló en el Bayern Múnich alemán, en el Barcelona de España, Inter de Milán, volvió a Sudamérica para sumarse al Flamengo y hoy está en Atlético Paranaense.

- ¿Cuál fue su mejor momento futbolístico luego de Colo Colo?

-Fue en la Juventus, sin dudas. Ahí la rompió toda. Fue una figura muy importante y salió campeón, Ganó siete títulos. Se hizo cargo de los penales y de los tiros libres. Hizo alto goles. En todos lados donde estuvo marcó tendencia.

- ¿El paso por el Barcelona también fue muy bueno?

- No tanto. En el Barsa se le complicó un poco, pero también aportó en el equipo y jugó al lado de Lionel Messi. Hizo buenas temporadas y goles importantes. Ganó títulos también. No es fácil jugar allí. Sin embargo, lo hizo de la mejor manera. Es un jugador para el Barcelona y también para el Real Madrid, para los dos.

- ¿Tiene el ADN para jugar en Boca?

- Si jugó en el Barcelona, en la Juventus, en el Bayer Múnich, puede jugar tranquilamente en Boca, sin dudas. Tiene el carácter, la personalidad, el fútbol para destacarse en ese club. Tiene muchas ganas y la impronta que el jugador de Boca necesita. Es aguerrido, luchador, nunca da una pelota por perdida. No debería tener dificultades para ir a jugar a Boca.

- ¿Lo ves jugando con Cavani, Chiquito Romero y Marcos Rojo?

- Si se dan las condiciones en cuanto al contrato, si lo quieren llevar y si habla con Riquelme que quiere llevarlo, pienso que Arturo jugará en Boca.

- ¿Qué le podría aportar al equipo Xeneize?

-Arturo tiene el ADN del jugador de Boca: la entrega, el jugar y el luchar. Especialmente el jugar, porque en Boca no es jugar por jugar, sino que tiene que saber hacerlo. Él le pondrá su impronta, que es la entrega, el coraje y la garra de siempre para ir hacia adelante. De esta manera, puede jugar en cualquier equipo del mundo.

. ¿Te lo imaginás colgado del alambrado de La Bombonera festejando los goles al lado de Cavani?

- Sí, me lo imagino. Ahora hay que ver los imponderables que pueden existir. Pero no debería tener dificultades de jugar en Boca. Cuando hablo de imponderables me refiero a su contrato, si le conviene a Arturo o no, sino sale otra oferta antes.

- ¿Tendrá revancha en la selección chilena o ya cumplió su ciclo?

- Arturo, estando físicamente bien, es titular indiscutido en la selección chilena. Él va a cerrar su ciclo en el seleccionado cuando se retire del fútbol. Mientras tanto, continuará defendiendo la camiseta de su país. No hay ninguno mejor que Arturo como futbolista en Chile.

Vidal tiene contrato con Paranaense hasta el último día de diciembre (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

- Por último, Vidal tiene un gusto particular por los caballos. ¿Donde nació esa fascinación por esos animales?

- De chiquito. Ya los 14 años asistía al hipódromo de Santiago de Chile a ver las carreras, De grande frecuentó con gente que estaba en el tema de los caballos. Luego ya lo hizo habitué el hecho de asistir a las carreras hasta que se convirtió en un hobbie importante en su vida. Hace unos años, pudo comprar tres caballos y es típico de él asistir a los hipódromos. La pasión la lleva desde niño como el fútbol, también.

- Acá va a poder asistir al Hipódromo de Palermo.

- Si se da lo de Boca, seguro que irá. Yo creo que a Boca va a ir a jugar. Va a entregar todo, a luchar hasta el final y a demostrar su calidad de futbolista. Yo, viéndolo jugar, lo disfruto en el club que sea, más allá de donde esté. Si se quiere quedar en Brasil, si vuelve a Colo Colo o si va a Boca, sería extraordinario para él. Porque es un chico que disfrutamos los que somos amantes del fútbol.