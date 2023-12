Continúa el éxodo en Racing: renunció Sebastián Grazzini y el club se quedó sin DT interino

Grazzini y Videla se separarán después de trabajar juntos en Racing

Para algunos, el año de Racing fue positivo. Para otros, en cambio, la temporada fue aceptable. Y los más críticos aseguran que La Gagoneta nunca estuvo a la altura y el binomio interino compuesto por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla en el cierre de la Copa de la Liga hizo lo que pudo. El 2023 comenzó con un clima festivo en Avellaneda. El título frente a Boca en Medio Oriente fortaleció a un grupo golpeado que tenía la herida abierta por la Liga Profesional que se le había escapado en la última jornada frente a River Plate en el Cilindro. Sin embargo, las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, y sin consagración en el ámbito doméstico debieron conformar a los hinchas a quedarse con el consuelo que significó garantizar su presencia en la próxima Copa Sudamericana.

En este contexto, la institución confirmó que Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla fueron desvinculados del cuerpo técnico, luego del cónclave que mantuvieron con el presidente del club, Víctor Blanco; el manager Rubén Capria; y el secretario general Christian Devia. “Luego de la reunión se acordó la desvinculación del actual cuerpo técnico, que no seguirá al frente del plantel de Primera División y dejará de cumplir funciones en el club”, informó entidad en su cuenta oficial de Twitter.

“Racing Club quiere resaltar el trabajo realizado en este tiempo y agradecerles por su compromiso con la institución; además, les desea lo mejor en su futuro profesional”, finaliza el breve comunicado. Los estrategas interinos, ex jugadores de la Academia, desestimaron su regreso a la Reserva y por lo tanto finalizaron su etapa en el Cilindro.

La dupla, que asumió luego de la renuncia de Fernando Gago, dirigió a Racing en 8 partidos, con 3 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. El último compromiso fue la derrota por penales ante Rosario Central, del domingo pasado, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Como anticipó Infobae, Rubén Capria y Víctor Blanco saldrán en la búsqueda de un entrenador experimentado y el binomio que cerró el 2023 se desintegrará, ya que Ezequiel Videla se radicará en Córdoba para trabajar con las divisiones menores de Talleres y a Grazzini analiza algunas propuestas de otros equipos de Primera División con la ilusión de afrontar un nuevo desafío.

“El año de Racing es positivo. Que se haya vuelto a pelear por salir campeón habla muy bien”, dijo recientemente Emiliano Insúa, el ex defensor que inició el éxodo con su retiro de la práctica profesional. “Fallamos en no haber clasificado a la Libertadores. Se va a jugar la Sudamericana, pero no es lo mismo”, reflexionó en diálogo con DSports.

El ex Liverpool además destacó el trabajo de Grazzini y Videla al considerar que “agarraron un fierro caliente”. “La gente estaba con poca paciencia y ellos lo hicieron bien. Entendieron lo que necesitaba el grupo y lo que pedía el hincha. La derrota contra Rosario Central fue un poco ingrata”, analizó.

En cuanto a la renovación del plantel, la dirigencia se entusiasma con la incorporación de Bruno Zuculini, quien aún no resolvió su situación contractual con River Plate y el titular de Racing ya le ofreció la posibilidad de sumarse al club de sus amores, aunque su propuesta económica fue inferior a la del Millonario. La idea es que el ex volante del Manchester City regrese a Avellaneda para ocupar el puesto que dejó Aníbal Moreno, otro de los referentes que buscó un nuevo destino.

El ex volante de Newell’s continuará su carrera en el Palmeiras de Brasil, y en las últimas horas el club del país vecino realizó la presentación oficial de su nueva incorporación con un divertido video en el que el mediocampista argentino se animó a desafiar a la mascota del Verdao. La Academia oficializó el traspaso de su figura a través de sus plataformas en las redes sociales. Si bien la entidad bonaerense no dio detalles de la operación, el catamarqueño de 24 años llegó a un acuerdo con el combinado brasileño y fue transferido a cambio de siete millones de dólares, más un millón de la moneda norteamericana en variables. Además, la institución albiceleste se quedará con el 20% del pase del jugador, para una futura venta.

El otro que está cerca de dejar el club en las próximas horas es Gonzalo Piovi, quien podría sumarse al Cruz Azul de México a partir del próximo año. Es que el conjunto cementero hizo una propuesta económica de 3.5 millones de dólares para quedarse con el Vikingo en el mercado de pases de la próxima temporada. La intención de los aztecas, que terminaron en el 16to lugar con 17 puntos y no lograron clasificar a la fase final del torneo, es poder contar con el ex defensor de Colón de Santa Fe por un período de cuatro años.

El central de 29 años fue el goleador de la Academia en el 2023 con 11 tantos. Sin embargo, el jugador nacido en la localidad bonaerense de Morón perdió terreno en el equipo titular, tanto como lateral izquierdo (Gabriel Rojas le ganó el puesto) y en la zaga central a manos de Nazareno Colombo. Así el campeón del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional está próximo a cambiar de destino.

Por su parte, Leonardo Sigali, referente y capitán, cuenta con el contrato más elevado del plantel y su vínculo está pautado hasta diciembre de 2025; pero una oferta podría modificar su futuro, dado que en el Cilindro comprenden que su ciclo estaría desgastado, a pesar de haber elevado el flojo rendimiento de la última temporada. Una situación similar ocurre con Jonathan Gómez, el ex atacante de Argentinos Juniors que está en la mira de la Universidad Católica, pero aún no llegó una propuesta formal. Su contrato en Racing está fijado hasta diciembre de 2025, aunque una transferencia podría marcar el cruce de la cordillera andina del mediocampista.

Finalmente, Maximiliano Romero, a quien los hinchas apuntan como uno de los máximos responsables de las decepciones en la Copa Libertadores por su falta de gol, se le buscará un nuevo club, ya que la Academia invirtió en el ex PSV y firmó un contrato por tres años. Según allegados a la dirigencia, desde Avellaneda quieren a Gabriel Ávalos para que pueda pelear el puesto de centrodelantero con Roger Martínez.

En tiempos de balances y vacaciones, las autoridades buscan reestructurar al equipo con un técnico con experiencia, que pueda formar un equipo competitivo para apuntar en todos los frentes: campeonato doméstico, Copa Argentina y Copa Sudamericana. La base se sostendrá en el talento de Juanfer Quintero, la velocidad de Johan Carbobero y la efectividad de Roger Martínez. En Avellaneda quieren que el aroma cafetero esté acompañado de jerarquía.