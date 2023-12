Colón de Santa Fe le pidió a la AFA que anulen su descenso a la Primera B Nacional

Colón de Santa Fe pretende que anulen su descenso de categoría (Fotobaires)

Luego de lo que fue el partido desempate por el segundo descenso ante Gimnasia La Plata el viernes pasado en cancha de Newell’s, la directiva de Colón de Santa Fe presentó un escrito por intermedio de su abogado ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para pedir que anulen su pérdida de categoría a la segunda división.

Según informó el medio El Litoral, que tuvo acceso a la presentación completa del abogado sabalero, desde la entidad santafesina argumentaron que el cambio de reglamento se hizo con la temporada en curso y no fue aprobado por la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo. Este diario afirmó que el presidente José Néstor Vignatti envió al letrado especialista en derecho deportivo Ariel Reck para invitar a que se revise la cuestión reglamentaria que se modificó sobre la marcha esta temporada.

Vale mencionar que el Negro disputó el desquite contra el Lobo platense ya que fueron los dos peores de la Tabla Anual (45 puntos), superando solamente a Arsenal de Sarandí, que ya había bajado de categoría por el cupo de peor promedio. Si se hubiera mantenido el segundo descenso por tabla de coeficientes, el club que hubiera retrocedido a la B es Sarmiento de Junín.

Vignatti y el secretario Gustavo Ingaramo se dirigieron formalmente al presidente de la AFA, Claudio Tapia: “A mediados de 2023 se decidió por Asamblea de AFA la modificación del art.90 del Estatuto y por ende de los descensos de categoría, eliminando uno de los descensos. Esto se produjo con la temporada ya en curso. (...) Así, una modificación del reglamento con la competencia ya en curso y los planteles lógicamente contratados sobre un reglamento anterior no puede ser válidamente admitido. (…) Este nuevo sistema adoptado una vez que la temporada ya estaba en curso es abiertamente ilegítimo y violatorio de las garantías de igualdad jurídica y deportiva”.

En Colón protestaron ante la AFA para mantener la categoría (Fotobaires)

Además, el artículo mencionó: “Un partido desempate disputado sobre la base de un reglamento alterado en medio de la competencia sin la aprobación de todos los miembros del Comité Ejecutivo no puede admitirse. Las modificaciones de la Asamblea de Junio 2023 sin la aprobación de la totalidad de los miembros del Comité, debieron en todo caso regir para la temporada 2024″.

Y cerró dirigiéndose a Tapia: “Solicitamos del Sr. Presidente se tenga por efectuada la impugnación a la modificación reglamentaria y la protesta correspondiente y en consecuencia se anule el resultado del encuentro protestado y se deje sin efecto la modificación al Reglamento del Campeonato aprobada por Asamblea Extraordinaria del 22 de junio de 2023″.

Fuentes cercanas a la calle Viamonte no ven potable que el reclamo llegue a buen puerto. De hecho, para dar lugar al pedido de Colón, habría que reestructurar las dos primeras divisiones del fútbol argentino, ya que Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra ascendieron a la A y serán incluidos en una de las dos zonas de la Copa de la Liga que se disputará a principios de 2024. En tanto, el Sabalero fue contemplado junto a Arsenal para el formato del año próximo en la Primera Nacional.

Existe, al menos, un antecedente de un suceso similar en 1977 cuando Lanús perdió la categoría tras caer por penales ante Platense en un desempate. El árbitro Roberto Barreiro no detectó que el Calamar infringió el reglamento, porque su undécimo penal debió ser rematado por el arquero Miguelucci y lo hizo Miguel Arturo Juárez, quien ya había ejecutado el primero y, obviamente, no podía volver a hacerlo hasta que se completase la lista de sus compañeros. Lanús accionó contra la AFA por la anomalía y un par de años más tarde, cuando se encontraba en Primera C, tuvo fallo favorable. Se le ofrecieron dos opciones: el regreso automático a la máxima categoría o una importante suma de dinero. El club optó por ésta última, iluminó su estadio y destinó otra parte a las mejoras institucionales.