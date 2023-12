Un árbitro de UFC quedó en el foco de la polémica por poner la vida de un luchador en peligro: “Él sabe que cometió un error”

El polémico accionar del árbitro durante una pelea de UFC

El reconocido árbitro de UFC, Kerry Hatley, fue el protagonista de la velada que se llevó a cabo en Estados Unidos durante la pelea coestelar del evento UFC Austin 52 entre Jalin Turner y Bobby Green. El réferi se ganó las críticas de todos los presentes en el recinto, incluso del propio dueño de la empresa de artes marciales mixtas por tardar en detener el combate.

Corrían apenas dos minutos y medio del primer round cuando The Tarántula, asestó un golpe en el rostro de su rival, quien automáticamente perdió el equilibrio y cayó al suelo. Una vez encima de él, Turner comenzó a desencadenar una ráfaga de piñas a la cabeza ante la atenta mirada del árbitro en cuestión.

Los golpes no dejaban de sucederse ante la nula respuesta de Green, quien finalmente perdió el conocimiento. Fue en ese momento cuando el juez actuó y separó a los luchadores. “Una de las peores detenciones que he visto”, afirmó en la rueda de prensa posterior el presidente de la UFC, Dana White.

“Algunos árbitros dicen tonterías como ‘Oh, le permití ser un guerrero esta noche’ y tonterías como esa. Pero él sabe que cometió un error esta noche y no se siente bien por ello. Entonces fue desafortunado. Definitivamente muy mala actuación, muy mal”, agregó el mandamás de la compañía más importante de artes marciales mixtas.

El árbitro tardó en detener la pelea, según indicó el Presidente de UFC

En esa línea, fueron varias las figuras del deporte que vieron el combate y se pronunciaron al respecto. El ex luchador y actual comentarista Daniel Cormier indicó: “Una de las peores detenciones en la historia de las MMA”. “Ey Ref. ¿Estás ahí?”, preguntó de forma irónica el luchador Brian Kelleher, mientras que Dustin Porier escribió: “¡Hombre. Horrible detención!”.

En la conferencia de prensa posterior, el que también se pronunció sobre el caso fue el propio vencedor de la velada, Jalin Turner. El peleador de 28 años, que cosechó su séptima victoria en la UFC, consideró: “Simplemente esperé hasta que Bobby se rindiera. Él es duro, es un peleador realmente duro, así que cuando lo golpeaba, él se defendía, se movía, todavía estaba un poco consciente y yo estaba como: ‘Maldita sea’”.

“Pensé, tal vez esto debería detenerse, tal vez no. Yo no iba a parar hasta que el árbitro me saque de encima, porque somos él o yo (Por Green) él se podría haber dado la vuelta, podría haberse recuperado.. Él estaba sano, era coherente, estaba bien después. Cruzamos algunas palabras, así que estoy feliz de que esté bien de salud. Es lo que es”, sentenció sobre el estado en el que se encontraba su rival tras el combate.

Además de estas declaraciones por parte de luchadores y expertos, también aparecieron rápidamente las críticas en las redes sociales, más precisamente en el Instagram del árbitro en cuestión. “Deberías ser despedido inmediatamente”, “Nunca más deberías arbitrar una pelea después de eso”, “Nunca más pongas un pie en una jaula” y “Eres un peligro para los luchadores en la jaula”, fueron algunos de los cientos de comentarios que cosechó Hatley.