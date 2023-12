El Indio Solari le mandó un mensaje a Riquelme en medio del conflicto en Boca: “Quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo”

El apoyo del Indio Solari a Juan Román Riquelme

El conflicto por las suspendidas elecciones en Boca Juniors sumó un nuevo, e inesperado, capítulo: el Indio Solari expresó su apoyó a Juan Román Riquelme de manera pública por intermedio de un audio que difundió la cuenta oficial del ídolo xeneize en redes sociales.

“Aló Román, habla Indio. Quería apoyarte. Porque te lo merecés y porque sé de tu honestidad y de tu capacidad. Y entonces quiero apoyarte en esta campaña desleal que te están haciendo. Bueno, vos sabés lo que te quiero y lo que te admiro. Y lo que te he admirado cuando eras jugador y que te admiro también por tu conducta al frente de lo que te toca en Boca. Y bueno, esto te lo digo aparte porque yo soy bostero”, sentenció el artista de 74 años en el audio que se dio a conocer que tuvo como banda sonora el tema Queso Ruso del disco La Mosca y la Sopa.

La palabra de Solari es la antesala de un compilado de imágenes tomadas durante la movilización del domingo pasado a la que asistió el propio Riquelme. Cuenta con testimonios de socios y fanáticos de Boca dándole su apoyo al ídolo y repudiando al aparato opositor liderado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Al mismo tiempo, el escrito del posteo publicado en las cuentas de Instagram oficiales de Román (@todosobreroman y @soybostero.oficial) mencionó: “Yo nunca fui ni voy a ser empleado de ellos. No a la intervención”, junto al hashtag #ConBocaNO.

El Indio Solari y Riquelme en un encuentro que mantuvieron en 2018

Esta no es la primera vez que el ex líder de Los Redonditos de Ricota hace alusión a Riquelme, ya que en 2017 había hablado un poco de fútbol y del 10: “Es una persona muy agradable en la intimidad”. Además, había añadido que tenía un asado pendiente con él y que, como hincha de Boca, miraba todo los partidos por televisión y no iba a la cancha porque es “fóbico”.

Al año siguiente, los íconos del rock y el fútbol argentino se reunieron en casa del ex jugador: “Hace mucho tiempo que me venía invitando a comer. Pasamos un lindo momento. Hablamos seguido. Hemos estado un par de horas juntos, nos divertimos mucho. Va a ser inolvidable que me haya tratado de esa manera”. El periodista Marcelo Figueras, cercano al Indio, detalló que desde el retiro de Riquelme, el fútbol dejó de interesarle bastante.

Por otra parte, el apoyo a través de las redes sociales también se había dado por parte del vocalista cuando un usuario le comentó una foto: “Gol de Boca, Indio”, le dijeron, a lo que respondió “dicen que jugamos mal y no hacemos más que ganar campeonatos...jajaja...”. Y cerró, en referencia a Román: “Estuvo hace un tiempo por casa y pasamos una tarde muy agradable. Es un tipo muy inteligente”.

El texto que el Indio Solari le dedicó a Riquelme:

“Un artista, creo yo, casi desconociendo tal magnitud y aceptando con gratitud ser un músico popular, tiene el deber de cruzar la frontera del sentido común de la sociedad donde se manifiesta. Visitar esa tierra incógnita la veces que sea necesario para así observar la vida desde un estado de conciencia que escapa con paso rápido de las tradiciones, del legado de los muertos. Sus recompensas son la soledad, el viento recio y transitorio de la pasión y las borracheras provocadas por la belleza ocasional.

Probablemente no consiga nunca que su destino sea nada más que el eco de sus deseos. Debe, entonces, ser lo suficientemente valiente como para que el temor no le impida a su apetito amoroso exponer lo que cree que debe expresar. Aceptará que su destino sea relativo pasajero y violento. Sus emociones, sus reflexiones y sus juicios personales, si no toma por asalto la esquiva belleza, no son nada. De lo extraordinario y extraño debe nutrirse su estilo (que nunca es neutral).

Ahora bien, luego de todo este parloteo con el que he jugado a describir lo que no me es propio, recién ahora veo que una definición ejemplar y clara me llega para acabar con este intento en vano. Y digo entonces: UN ARTISTA ES ROMAN”.

*Extracto del libro “Recuerdos que mienten un poco” (memorias en conversaciones con Marcelo Figueras)