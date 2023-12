El cambio drástico que habrá en el hockey sobre hielo tras la escalofriante muerte de Adam Johnson en pleno partido

Cole Koepke de los Tampa Bay utiliza un protector de cuello (Getty)

La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) ha anunciado que las protecciones de cuello serán obligatorias en todos los niveles de competición, incluidos los Juegos Olímpicos de Invierno y los Campeonatos Mundiales. Esta medida llegó tras el fallecimiento del jugador Adam Johnson, quien murió después de recibir un corte en el cuello por un patín durante un partido en Inglaterra.

El incidente ocurrió el pasado 28 de octubre, cuando Johnson sufrió la herida fatal en una colisión con otro jugador en el juego entre los Nottingham Panthers y los Sheffield Steelers. Un informe forense concluyó que el jugador de 29 años “sufrió una herida incisa en el cuello causada por el patín de otro jugador”, muriendo más tarde en el hospital a causa de la lesión.

La tragedia ha reavivado el debate internacional sobre las medidas de seguridad en el deporte, poniendo en el foco la necesidad de protecciones adicionales para cuellos, muñecas y piernas de los jugadores.

Según el comunicado de la IIHF, la decisión se tomó “por recomendación de su Comité Médico”. Se ha establecido que “los protectores contra laceraciones en el cuello ahora son obligatorios para las categorías senior”, extendiendo una medida que ya regía para las categorías U20 y U18 según el Reglamento Oficial de la IIHF. Aunque la fecha de implementación para las categorías superiores no ha sido determinada ya que dependerá de la disponibilidad de los suministros necesarios. La federación ha asegurado estar en contacto con los proveedores para satisfacer la alta demanda.

Además, la IIHF “continúa recomendando firmemente” que todos los jugadores en competiciones de la IIHF utilicen protectores de cuello a la espera de la decisión final sobre la fecha del mandato.

La Asociación Inglesa de Hockey sobre Hielo, que gobierna el deporte por debajo de la Elite League, y la Liga Canadiense de Hockey también han tomado la decisión de hacer obligatorios los protectores de cuello en sus competiciones.

En un reportaje con CBS Minnesota, Cole Koepke, jugador de Syracuse Crunch y amigo de Johnson, compartió su experiencia al empezar a utilizar protector de cuello diciendo que no le resulta incómodo y “parece lo correcto”.

Actualmente, en ligas como la Elite Ice Hockey League y la National Hockey League (NHL) de Estados Unidos, el uso de protectores de cuello no es obligatorio. Sin embargo, tras la muerte de Johnson, equipos de NHL como los Pittsburgh Penguins pusieron en marcha su uso en ligas menores.

La lesión que le causó la muerte a un jugador de hockey sobre hielo

Rod Pasma, vicepresidente de operaciones de hockey de la NHL, informó a los gerentes generales sobre accesorios a prueba de cortes y la disponibilidad en el mercado, con varias compañías a la espera de ser autorizadas para proveer estas protecciones.

Varios jugadores de la NHL, incluidos TJ Oshie y el mismo Koepke, han optado por usar protectores de cuello tras la tragedia. Oshie expresó su postura al respecto: “Somos hombres adultos. Si no quieres hacerlo, no lo haces. No sé si es necesario imponerlo, pero puedes tomar tus propias decisiones. Hice mi elección por mis hijos. Quiero estar ahí para ellos. Sólo trato de disminuir la posibilidad de lesiones”.

El comunicado completo de la IIHF

El Consejo de la IIHF, por recomendación de su Comité Médico, ha decidido exigir el uso de un protector de laceración del cuello, diseñado específicamente para este propósito, en todos los niveles de las competiciones de la IIHF. Los protectores contra laceraciones en el cuello ahora son obligatorios para las categorías senior, además de las categorías U20 y U18, para las cuales ya se habían aplicado protectores contra laceraciones en el cuello según el Reglamento Oficial de la IIHF.

La fecha exacta de entrada en vigor de este mandato para las categorías superiores vendrá determinada por la situación del suministro. La IIHF permanece en estrecho contacto con sus proveedores para garantizar que puedan responder a la alta demanda actual.

Hasta que la regla entre oficialmente en vigor, la IIHF continúa recomendando encarecidamente que todos los jugadores que participen en una competición de la IIHF usen protectores contra laceraciones en el cuello.