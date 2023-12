Alexis Mac Allister reveló detalles de la acalorada pelea entre Darwin Núñez y Pep Guardiola: “No sé si debería contarlo”

Alexis Mac Allister contó detalles de la pelea entre Darwin Núñez y Pep Guardiola

Hace una semana, Manchester City y Liverpool se enfrentaron en uno de los partidos más atractivos de la Premier League. El duelo, que se disputó en el Etihad Stadium, terminó 1-1 y tuvo un particular cruce en el final: el delantero Darwin Núñez y Pep Guardiola tuvieron un encontronazo dialéctico que frenó Jürgen Klopp, el entrenador del equipo de Anfield.

Tras el empate, la pelea pareció comenzar cuando el DT catalán se dirigía al vestuario y Núñez lo cruzó antes de ingresar al túnel. El alemán frenó de un abrazo al uruguayo, que quería ir a buscar a Guardiola. Mientras se repartían algunos comentarios a la distancia, un colaborador del histórico referente del Barcelona como Pepijn Lijnders, detuvo el paso de Pep que le puso fin al confuso episodio en el campo de juego.

En las últimas horas, el que contó el detrás de escena de lo que sucedió entre Núñez y Pep fue uno de los jugadores que estuvo cerca del altercado. Alexis Mac Allister, campeón del mundo con la selección argentina, participó de una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky en el que dio una panorama de lo sucedido.

“Jürgen (Klopp), imaginate, no entendía nada. Después del partido me preguntaba a mí ‘qué le decía, qué le decía’. Pero nada, fue algo muy mínimo. Como decía Jürgen después del partido, que son dos personas muy emocionales, tanto Pep como Darwin, y nada. Algún comentario que hizo Pep, Darwin lo respondió y no fue nada del otro mundo. Por eso yo también me reía. Si veo que es algo grave, obviamente no me reiría de esa forma. Pero me causó gracia un poco como Darwin se enojó tan rápido. Y a parte, al principio, como que Pep pensaba que estaba haciendo todo como una joda, y claro, a Darwin se le había un poco transformado la cara… Fue un poco graciosa la situación… Pero son cosas que quedan ahí. Los dos se respetan mucho y fue algo de momento”, dijo el ex volante de Boca Juniors en una transmisión del canal de YouTube Clank!.

Acto seguido, el entrevistador intentó profundizar en el conflicto que se dio después del final del partido entre dos gigantes del fútbol en Inglaterra. “¿Fue así como que Pep hizo una joda y Darwin se lo tomó en serio?”, preguntó Varsky.

“No sé si debería contarlo, pero te lo voy a contar. Básicamente, ellos tuvieron una situación. No sé si fue un córner o un centro que Haaland cabecea, y la pelota pasa por al lado del palo. Y Pep se dio vuelta y como que empezó a decir ‘qué suerte que tienen…’ Entonces, en la última jugada, Lucho Díaz medio que la quiere peinar y ellos se salvan, entonces ahí Darwin le dice ‘ahora son ustedes los que tienen suerte’ y como que de esa situación se fue todo a la mierda… Pero fue algo muy tranquilo, nada”, concluyó Mac Allister.

Hay que recordar que después del duelo verbal, fue el propio Guardiola el que se refirió a su visión de la pelea con el atacante de la selección de Uruguay. “No pasó nada. ¿Frustración? No, no es frustración. Yo estoy muy contento”, le restó importancia. Sin embargo, luego de su contacto con la prensa un allegado intentó indagar sobre su reacción y Pep contestó: “Es más fuerte que yo”, dijo el entrenador del City.

Por su parte, Klopp admitió no haber entendido lo que sucedió en el campo de juego, algo que Mac Allister aclaró en la entrevista que concedió. “No estoy seguro de ser la persona adecuada para explicarlo sin saber al cien por cien lo que pasó porque no entendí ni una palabra”, explicó el técnico del Liverpool. Y agregó en relación a la competencia que existe entre ambos equipos: “Pep quiere ganar; nosotros queremos ganar. Ninguno de los dos ganó, así que obviamente nadie estaba realmente contento y estas cosas pueden suceder”.