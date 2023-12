Wanchope Ábila buscó las razones del descenso de Colón de Santa Fe y se refirió a su futuro en el club

Wanchope Ábila habló tras el descenso de Colón

A Ramón Ábila le tocó vivir la peor experiencia deportiva que puede sucederle a un futbolista: descender con su equipo. Colón de Santa Fe perdió 1-0 con Gimnasia La Plata por el desempate por el segundo descenso a la Primera Nacional en cancha de Newell’s y retrocedió de divisional. Luego del encuentro, el delantero cordobés fue uno de los futbolistas que dialogó con la prensa e intentó argumentar por qué el Sabalero bajó de categoría.

“Desde que estuve acá, creo que tuve como seis técnicos. Ahí marca un poco los años, cómo se ha reflejado en los resultados. No pudimos tener una continuidad de trabajo con un entrenador para poder sostenerlo. Siempre los jugadores nos quedamos. Se renovaron pocos y fuimos los que nos quisimos quedar. Otros se fueron en búsqueda de mejores condiciones y más minutos, que es lógico. Hoy echar culpas y mirar para atrás es totalmente innecesario. Estamos tan dolidos como el hincha de Colón”, fue uno de los puntos que mencionó Wanchope.

Además, se refirió a su futuro, teniendo en cuenta que su vínculo vence en diciembre de 2025: “Tengo contrato. Esto ha sido un golpe muy duro. Queríamos entregarlo todo y dejar a Colón en Primera. No lo logramos. Ahora habrá que ver. También depende de lo que pase en el ámbito político en el club. Hay que pensar, descansar, uno trata siempre de estar bien pero estas desgracias deportivas son las peores para un jugador. En consecuencia, tiene mucha gente atrás y mucho sentimiento”.

Y, al mismo tiempo, aclaró: “He jugado mucho tiempo en el ascenso, no es algo que modifique mi carrera. Siempre doy la cara. No tengo problema. Tanto yo como mis compañeros siempre estuvimos al pie del cañón para jugar. Tuve la posibilidad de no lesionarme nunca. Vaya como le vaya al equipo, siempre yendo al frente. Ahora, a pensar en lo que viene”.

Wanchope Ábila no definió si continuará en Colón en la Primera Nacional (Foto Baires)

“Estamos pendientes de nuestras familias, que son los que sufren, y obviamente por nuestra gente, que acompaña y está siempre. Colón no es grande ni por los jugadores ni los dirigentes: es grande por su gente. Nosotros lo tenemos claro. Hemos escuchado noticias terribles”, manifestó también el atacante de 34 años que en la B de Argentina militó en Instituto de Córdoba, Sarmiento de Junín, Deportivo Morón y Huracán.

Respecto a la amargura de todos los hinchas del Negro, sabiendo que algunos violentos causaron destrozos en cancha de Newell’s, Ábila también dijo: “El fútbol tiene esas cosas, que para mucha gente es de esa magnitud. Lamentamos que sea así. No es la idea. Intentamos de que todos tengamos el placer de disfrutar de este juego. Otros tienen la desgracia o mala fortuna de tomar otra decisión. Lo lamentamos mucho porque el fútbol va y viene. Pero, para una familia o un ser querido, es algo muy doloroso. Te soy sincero, me duele más eso que todo lo otro. Es consecuencia de esto. Estamos muy tristes”.

Por último, analizó el futuro de Colón como club: “Colón va a seguir viviendo. Esto es deportivo, esto es futbolístico. Hay que cambiar. Al que le toque estar, sea el oficialismo o el que sea, va a tener que cambiar y mejorar. Una institución como Colón merece y tiene para estar mucho mejor de lo que está”.