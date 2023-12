La frase de un ex campeón de la Copa Libertadores que ilusiona en River Plate: “Me gustaría volver”

Rafael Santos Borré fue el máximo goleador en el ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador

Rafael Santos Borré atraviesa un muy buen momento en el Werder Bremen de Alemania, donde se encuentra cedido desde el Eintracht Frankfurt. Sin embargo, en su cabeza aún siguen rebotando los muy buenos momentos que vivió con la camiseta de River Plate. Por esta razón, durante una entrevista con ESPN, el delantero colombiano de 28 dejó la puerta abierta a un regreso a la institución.

Aunque dejó entrever que no sería en el futuro cercano, las palabras del atacante hicieron ilusionar a los simpatizantes del club de Núñez, ya que fue una de las principales cartas ganadoras del ciclo de Marcelo Gallardo.

“¿River? Siempre lo sigo, siempre estoy muy pendiente, con la ilusión intacta de que fue un lugar en el que fui muy feliz. Me gustaría siempre volver y sentir lo que es el Monumental, lo que es competir por Copa Libertadores. Esos son momentos que nunca se me olvidan y siempre están en mi cabeza. Siempre tengo el pensamiento y la mente abierta para que se pueda dar”, comenzó su relato el ex Deportivo Cali de Colombia y Villarreal de España. Aunque luego, aclaró: “Obviamente que también depende en la circunstancia que esté el equipo, en lo que quiera el entrenador y lo que estén buscando los directivos. Ahora está Borja, también estamos pendientes por él al ser colombiano. Queremos que le vaya bien. Tengo muchos amigos ahí”.

Rafael Santos Borré, que con la camiseta de River Plate marcó 55 goles (fue el máximo artillero en la etapa del Muñeco), ganó seis títulos en Núñez. Dos Copa Argentina, dos Supercopa Argentina, una Recopa Sudamericana y la Copa Libertadores (la famosa Final Eterna ante Boca Juniors en Madrid).

Rafael Santos Borré se refirió al desembarco de Marcelo Gallardo en el fútbol de Arabia Saudita

Aunque perdió terreno en el Eintracht Frankfurt, donde fue clave para ganar la Europa League en 2022, el delantero se reencontró con su mejor versión desde que recaló en Werder Bremen. En el conjunto verdiblanco lleva anotados tres goles en nueve presentaciones en la Bundesliga. Además, aportó dos tantos para Colombia (Venezuela y Paraguay) en su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Al ser consultado sobre el desembarco de Marcelo Gallardo en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, el futbolista remarcó que “emprendió una linda aventura” y que “es un entrenador maravilloso que me enseñó muchas cosas. Estoy muy agradecido a él y siempre espero que le vaya bien. Fue a una liga que está llevando muchas estrellas, está teniendo un crecimiento importante, y creo que le va a servir mucho. Va a empezar a manejar un vestuario con jugadores de muchísima jerarquía”.