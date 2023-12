Crece la incertidumbre por el futuro técnico de Boca Juniors: ¿quién será el elegido de Riquelme?

Juan Román Riquelme estaría cerca de anunciar al próximo DT de Boca Juniors si gana las elecciones (Sebastian Alonso)

En medio del fuego cruzado entre las listas de candidatos y las elecciones suspendidas en Boca Juniors, Juan Román Riquelme definirá en los próximos días quién será el sucesor de Mariano Herrón en el banco de suplentes del equipo de cara al 2024 si resulta elegido presidente en los comicios. Mientras la oposición ya anunció que Martín Palermo, que hoy afrontará los cuartos de final de la Copa de la Liga con Platense, se hará cargo del plantel si triunfa en el acto electoral (que con suerte será el domingo 17 de diciembre o podría posponerse para el año entrante), crece la incertidumbre por el elegido del oficialismo.

¿Quiénes son los candidatos que están en carrera si Riquelme sigue en el poder?

En la entrevista que Román le dio a Flavio Azzaro en la Bombonera, fue consultado por la chance de que Carlos Bianchi asumiera el mando. El actual vicepresidente sembró más dudas de las que había, ante versiones de supuestas reuniones en la última semana para convencerlo de que inicie un nuevo ciclo: “¿Si es el Virrey? No, no puedo decir nada. El hombre anda bien, me habla seguido. Me quiere mucho, lo quiero mucho. En mi humilde opinión, tuvimos la suerte de tener al mejor entrenador argentino de todos los tiempos. El día de mi despedida, cuando la gente le cantó a él fue increíble”.

Un plan similar al de Bianchi es el de José Pekerman, que tiene la misma edad que el Virrey (74). Su última experiencia fue más reciente, con la selección de Venezuela, y estaría dispuesto al desafío de conducir a Boca acompañado de un cuerpo técnico joven que oficie de nexo con sus ideas y experiencia. Pekerman sonó como alternativa en la época en la que Gerardo Martino le dijo que no al Xeneize y finalmente Riquelme se inclinó por Jorge Almirón. Según pudo saber Infobae, por ahora no existieron contactos para tentarlo o al menos sondearlo pensando en el 2024.

Un nombre que está emparentado al de Bianchi es el de Eduardo Domínguez. El actual entrenador de Estudiantes de La Plata aguarda por la final de la Copa Argentina que su equipo disputará frente a Defensa y Justicia (probablemente la próxima semana), a la espera de lo que puede ser la renovación de su vínculo con el León. El DT que es yerno de Carlos ya adelantó que tiene intenciones de seguir en el Pincha, aunque este medio pudo averiguar que las negociaciones por la extensión de su vínculo están siendo dilatadas. ¿Tendrá que ver con la posibilidad de desembarcar en la Ribera? Hasta ahora, no hubo precisiones por su futuro o supuestas charlas con Riquelme.

Uno de los que sumó crédito la última semana es Fernando Gago. Totalmente identificado con Boca por sus inicios y retorno a la institución, con pasado como compañero de Riquelme en la Selección y también en el club de sus amores, Pintita reúne algunas condiciones que convencen a Román y el resto del Consejo de Fútbol. Circuló la versión de que es el ex centrocampista el que se postuló para tomar las riendas del cuadro azul y oro en 2024, aunque en los pasillos de la Bombonera y el Boca Predio ya empezó a sonar cada vez más fuerte.

Desde un principio se nombró a Gabriel Milito como un candidato potable que era del gusto de Riquelme, con quien compartió selección argentina. El ex defensor de Independiente dejó la actividad profesional hace algunos meses cuando renunció a Argentinos Juniors y, según pudo saber Infobae, su prioridad es dirigir en el exterior. Diarios mexicanos informaron que estuvo en tratativas con Toluca, donde finalmente firmó el portugués Renato Paiva. Esto no significa que sea un guiño para Román, aunque no hay que descartarlo definitivamente hasta que arregle en otra institución.

Por último, Diego Martínez también está anotado en carpeta. Del agrado de Román, con pasado por las divisiones inferiores de Boca (conoce a varios de los juveniles que hoy juegan en Primera) y quien ya fue sondeado anteriormente cuando era DT de Tigre, el actual entrenador de Huracán que hoy afrontará los cuartos de la Copa de la Liga ante Platense está enfocado 100% en la suerte deportiva del Globo. Su contrato en Parque Patricios expira a mediados de 2024 y en la Quema fueron tajantes ante la pregunta de este medio por su futuro: “Se queda acá”.

PALERMO YA CONFIRMÓ QUE SERÁ DT SI GANA LA OPOSICIÓN

El entrenador de Platense confirmó que es el candidato de la oposición para ser el DT de Boca Juniors

“Hoy por hoy Andrés Ibarra es el que se postula para ser el próximo presidente de Boca acompañado por Mauricio (Macri) y desde que empecé mi carrera como entrenador siempre que me preguntaron cuál era mi sueño, siempre dije que era dirigir Boca o Estudiantes. Hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en la consideración de cumplir ese sueño de ser técnico de Boca”. A las declaraciones del estratega de Platense hay que sumarle que Diego Cagna, quien acompaña al aparato de la oposición, sería su ayudante de campo.

Otros ex futbolistas xeneizes identificados con la oposición que podrían llegar a formar parte del proyecto futbolístico en el ámbito profesional o de juveniles son Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri, que en el pasado fueron colaboradores de Palermo. En tanto, Macri insistió con la idea de que Guillermo Barros Schelotto se haga cargo de la dirección deportiva, mientras que otro apellido que buscan es el de Nicolás Burdisso (con contrato en Fiorentina hasta mediados de 2024).