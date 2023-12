Un futbolista de la selección argentina le mandó un ácido mensaje al rival que lo lesionó de una patada: “Nos veremos pronto”

Joaquín Correa sufrió el jueves una dura infracción en el triunfo del Olympique Marsella ante el Ajax por la Europa League y después del partido aprovechó las redes sociales para expresarse en contra del futbolista que le provocó la lesión. El delantero argentino, cuyo diagnóstico no fue publicado por el club francés, parece que estará un buen tiempo fuera de las canchas.

“No te conozco, pero tuviste la cara para hablar después del partido y decir que no fue nada, en lugar de pedir disculpas o preocuparte por mi estado. Entre colegas, respeto y códigos ante todo. ¡Nos veremos pronto!”, escribió el ex delantero de Estudiantes en una historia de Instagram en la que mostró las imágenes de la patada que le dio Steven Berghuis, quien además aseguró que no era infracción.

Te puede interesar: Salieron a la luz imágenes inéditas de Maradona en la final del Mundial 86: su increíble actitud en los segundos finales antes de la consagración

La jugada ocurrió a los 60 minutos de partidos, cuando el Olympique ganaba 3-2. Correa llevaba la pelota por el flanco izquierdo del ataque, pegado a la raya, cuando el neerlandés lo embiste, al arrojarse al suelo de manera temeraria con las dos piernas para adelante. El árbitro Simone Sozza fue llamado por el VAR y tras revisar las imágenes castigó con roja al futbolista del Ajax.

El primer posteo de Joaquín Correa

El segundo posteo de Joaquín Correa

La bronca del argentino parte desde la falta de “códigos” -según escribió- por parte de su adversario, quien nunca se comunicó con él ni le pidió disculpas. Incluso, al poco tiempo compartió otra historia en donde se lo ve con una bota en la pierna derecha: “Gracias por todos los mensajes, ya pensando en la recuperación”.

Te puede interesar: La chicana de Tagliafico a Brasil: “Cada dos años estoy yendo al Maracaná a regar las plantas”

Olympique Marsella ganó 4-3 el partido que se disputó en el Stade Vélodrome de Francia y de esta manera sigue siendo el líder del Grupo B de la Europa League a falta de una fecha. El equipo tiene 11 puntos, uno más que el Brighton, tercero está el AEK Atenas con 4y último cierra el Ajax con 2. En la próxima jornada los animadores de la zona se verán las caras en Inglaterra para definir al líder.

Correa suele ser una fija en las listas de Lionel Scaloni en la selección argentina, incluso formó parte de la lista del Mundial de Qatar, pero luego fue desvinculado por haber sufrido una lesión semanas antes del comienzo del torneo. Todavía se aguarda por saber el grado de la lesión que sufrió.