Las dos tapadas clave de Nelson Insfrán ante Colón para dejar a Gimnasia en Primera y su emotivo relato por la muerte de su padre: “Le dedico este triunfo”

Colón de Santa Fe acompañará a Arsenal como los dos equipos que disputarán la Primera Nacional en 2024. La derrota del Sabalero en el desempate ante Gimnasia dejó al Lobo en Primera División con una actuación sublime de Nelson Insfrán, quien tapó dos acciones de claro peligro para sostener su valla en los últimos minutos y evitar extender el duelo al tiempo suplementario.

En su noveno partido como futbolista profesional, el arquero de 28 años no había tenido mayores intervenciones hasta la prolongación de la segunda parte. En el quinto minuto adicionado, Javier Toledo bajó un pelotazo de Rubén Botta y Ramón Wanchope Ábila sacudió un disparo desde el costado izquierdo del área, que fue desviado por Insfrán para aguantar el 1-0 logrado en el primer acto con el gol de Nicolás Colazo.

A falta de pocos segundos para cumplir la adición otorgada por el árbitro Andrés Merlos, los dirigidos por Israel Damonte tuvieron la ocasión más clara del partido a partir de su empuje en los metros finales ante un rival replegado en su área. Allí, volvió a aparecer el guardameta. Una sucesión de rebotes en el rectángulo mayor concluyó en un derechazo de Rafael Delgado y, a pesar de estar tapado por su compañero Yonathan Cabral, Insfrán reapareció con un manotazo para mandar el balón al tiro de esquina.

* La tapada de Insfrán a Wanchope Ábila

Terminado el partido, el arquero, que debutó en Primera con esta camiseta de la mano de Diego Maradona en 2019, rompió en llanto: “Estoy muy emocionado, no puedo hablar. Me ha tocado trabajar todo el año... Cuando me toco, supe estar a a la altura. En este puesto juega uno y al que no le toque tiene que apoyar donde sea. A mi me toco trabajar siempre de la mejor manera, apoyando a los compañeros. Creo que también es el fruto de trabajar todo el año. Este es el premio para toda la gente Tripera que se queda en Primera”. Solo había jugado dos partidos en la temporada y había recibido cinco goles por Liga Profesional y Copa Sudamericana.

El joven surgido de Gimnasia, con pasado en Defensores de Cambaceres, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Martín de Tucumán, lo toca de una manera diferente esta situación por una cuestión personal: “Es una fecha muy especial también. Hoy se están cumpliendo dos años y 10 meses que falleció mi viejo...”. Luego de ser interrumpido por un compañero, continuó su relato: “Dejame dedicarle este triunfo a mi viejo, que estuvo ahí conmigo en todo momento, al Gauchito (por el Gauchito Gil) que acá lo tengo. Estuvo ahí al lado del arco. Mas que nada, no olvidarme del sostén que es la familia, que está en Formosa y me hizo el aguante todo el tiempo juegue o no; a mi señora y a mi hija que me están esperando en La Plata. Este premio también es para ellos, que siempre me bancaron”.

* Las declaraciones de Nelson Insfrán

El entrenador Leonardo Madelón tuvo palabras elogiosas para la actuación del arquero, quien había sido suplente de Tomás Durso en toda la Copa de la Liga: “Si estaba preparado, iba a entrar. Se preparó todo el año. Tuvo una tarde de gloria. Me alegra mucho por él. Para mí, es un logro más en mi importante carrera”.

La mayor regularidad de Insfrán en su carrera la encontró en el Lobo con un total de ocho partidos y es la cuarta valla invicta que logra en su paso por la entidad platense. El único encuentro jugado por fuera de esta institución ocurrió en Copa Argentina con la camiseta de Central Córdoba en abril de 2022.

* El resumen de la victoria de Gimnasia ante Colón