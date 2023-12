8 frases de Mauricio Macri tras confirmarse la suspensión de las elecciones de Boca Juniors

Andrés Ibarra y Mauricio Macri hablaron sobre la suspensión de las elecciones de Boca Juniors (Foto: @mauriciomacri)

Las elecciones en Boca Juniors tomaron un tinte judicial que borraron el debate político sobre el futuro del club para los próximos cuatro años. Tras confirmarse que las elecciones están suspendidas hasta aclarar los interrogantes que pesan sobre los 13.364 socios impugnados, Andrés Ibarra y Mauricio Macri –candidatos a presidente y vice, respectivamente, por la oposición– volvieron a protagonizar una entrevista para referirse a lo sucedido.

Te puede interesar: Boca denunció ante la Justicia la falsificación de firmas en el pedido del traslado de las elecciones al domingo 3 de diciembre

“La gestión anterior inventó el socio adherente, que tenía derecho a entrar en un sistema de sorteo para ir a la cancha cuando había lugar, un sistema que fue adulterado. Nunca más en la gestión Ameal-Riquelme pudieron entrar cuando corresponde. Esa cola, que te lleva promedio diez años porque las bajas son lentas, tenías un día derecho a ser socio pleno. Ellos en los últimos cuatro meses antes que cierre el padrón, saltó la curva que venía diez, ocho, veinte, que son los que se borran o fallecen, a 4 mil, 3 mil, 4 mil, de repente 13 mil que entran de un saque justo antes que cierre el padrón”, expresó Macri en una entrevista con F90 por ESPN. “¡Una obviedad! Y no estaban en la fila, alterando el orden”, agregó.

El ex presidente del Xeneize y de la Nación planteó: “Hubiese sido genial que la jueza diga: ‘Bueno, esos 14 mil votan separadamente y si no da la media del club, no se los tiene en cuenta. Iban a decir todos “Riquelme, Riquelme, Riquelme”, porque son los que metió él por izquierda. ¡Trampa bestial! Una más de lo que está pasando en el club, por eso estoy acá”.

Te puede interesar: Boca Juniors apeló el fallo que suspendió las elecciones: los puntos clave del descargo y cuándo podría votarse

Ibarra, candidato a presidente, aseguró que “metieron por la ventana” a los socios que están bajo sospecha y negó una posible intervención si se extienden los procesos en la Justicia: “Eso lo metieron por algún recoveco, la campaña de miedo. Estamos en las antípodas de eso. Lo que estamos proponiendo es dialogar, ver con Boca, con nuestros peritos. Lo que hizo Boca es no darle pelota a la nota, a la jueza y a nada”.

Al mismo tiempo, el máximo aspirante por la oposición afirmó que llevan adelante este procedimiento porque escuchan a “los socios que expresaron este problema” y por la “obligación de salir en defensa de ellos para que se respete la calidad institucional de Boca”. En esa línea, le respondió a Riquelme sobre los “más de 51 mil socios” que aseguró que se habilitaron en la era de Angelici: “¿Los 50 mil esos? La verdad que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora, que es un problema de mala aplicación del Estatuto, de irregularidades manifiestas. Habla del pasado, de una cantidad de socios activos que se hicieron. En aquella época se creó el socio adherente, hubo un traspaso a socios activos. Además me pregunto: si había alguna irregularidad, hablamos de 51 mil socios, y ellos fueron a una votación que votaron 40 mil. Me resulta incomprensible lo que quiere decir. Si hubiesen tenido una duda de un padrón mal confeccionado por 50 mil, cuando sabes que iban a votar 40 mil... La verdad que el planteo es insólito y que lo hagan ahora, ¿lo hicieron en aquel momento?”.

Te puede interesar: 10 frases de Riquelme tras la suspensión de las elecciones en Boca: el momento en el que se quebró y por qué va a ganar “por más de 95-5″

OTRAS FRASES DESTACADAS DE MACRI

• Balance: “Con el sponsor firmas un contrato de cuatro años, el resto va en créditos a cobrar. Es el sponsor habitual que tiene el club. Si uno suma todas las demás mentiras, lo hace a propósito... pero también no debe entender de números. El Boca que él recibió estaba impecable, club modelo del fútbol argentino”.

• Visita en Olivos: “Dijo que vino a Olivos después de las PASO, que lo invité a conversar sobre el futuro de Boca, que es verdad. Le dije por qué tenía ese problema con el oficialismo, por qué no quería integrarse, terminó yéndose de ahí a una reunión con Angelici que no terminó bien. Él dijo que estuvo siete horas, le contesté que ni Xi Jinping, el presidente de China, estuvo siete horas. Mandé a buscar quién salía de Olivos y con horarios: acá está que el señor entró el 25/9, junto con Bolotnicoff, entró a las 15hs y se registra su salida 16.30. Para mostrar una de las tantas mentiras. A partir de ahí no se puede construir un debate sano de cómo se gestiona mejor Boca”.

• Votación: “Riquelme dice que gana 95-5, sacá los 13 mil Román y votaríamos este domingo, que ya no se puede, pero hubiésemos ido el domingo a votar. Si verdaderamente él hizo las cosas bien, que se defienda dentro de lo que propuso e hizo, y nosotros decimos creemos que se puede hacer algo mucho más serio, ordenado, volver a profesionalizar el fútbol amateur. Corrió a todos los del fútbol amateur para poner un club de amigos. Los jugadores que debutaron con él son los que formó Angelici”.

• La salida de Retegui: “Él es amigo de ellos (Massa). ¿A dónde fue Retegui y nunca más volvió? Al club de Massa”.

• Nuevo estadio: “Hay dos interesados en venir, construir el estadio y literalmente financiarlo y cobran con la sobrecapacidad. Uno americano y otro del mundo árabe. Boca en sí mismo es algo muy atractivo. Ellos comercializan el exceso de capacidad del estadio y con eso recuperan el dinero. Y Boca no se desfinancia porque las plateas que tiene la Bombonera las va a tener igual de vendidas que antes”.

• La polémica por el “9 de Qatar”: “Esto demuestra el grave problema que está teniendo la conducción de Boca. ¿Se acuerdan de Takahara? Esa innovación la hice pensando en llevar a Boca a Japón y se le abrieron oportunidades de más ingresos. Y con más ingresos podemos competir contra todos los grandes equipos. Al Emir de Qatar lo llamé tres años antes y le dije: sos fanático de Boca, de Argentina, y Boca necesita un sponsor más potente, ¿no querés poner a Qatar? Y finalmente ¿qué hizo? Pagó el doble de lo que valía el sponsoreo de Boca. Dos años más tarde me llama y me dijo te mando unos videos, que salieron ahora unos videos y el tipo juega bastante bien. Me dice para nosotros sería muy importante una experiencia, te lo mando gratis, a Boca no le cuesta nada, el contrato lo pagamos nosotros. Es el delantero del seleccionado para que lo tengan en el plantel y lo vean. Así de educado, cero exigencia. Le mando a Román y le digo es nuestro sponsor principal, paga el doble, es un gesto. Lo traes y si el tipo más o menos es razonable le das unos minutos en la primera ronda de la Copa Argentina. Y si es un desastre solamente entrena, a los 6 meses le decimos entrenó y el técnico no le dio. Lo que logró es quedarse sin sponsor un año y medio y cortarle a Boca más de diez millones de dólares. Esa sutileza hay que tener para manejar un club”.

• Las irregularidades de los socios: “Tenían que sentarse, decir vengan con los peritos, le abrimos y damos uno por uno. Si eso estaba mal, fuera; si estaba bien, adentro. Lo hacían en un día y había elecciones. No han querido por están haciendo trampa. Si es 95-5, ¿por qué no revisar las irregularidades del padrón? Si es 95-5, le decís que querés que te saque y lo sacas. Duele asumir que él ha confundido su idolatría con un cheque en blanco para hacer lo que se le ocurre en Boca, y manejarlo con su familia, corriendo a todos los gerentes del club, a los gerentes del fútbol amateur. Ha generado una degradación”.