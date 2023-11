Lluvia de elogios de Ancelotti, apoyo de las figuras del plantel y una entrevista que se hizo viral: furor por Nico Paz tras su primer gol en Real Madrid

Las declaraciones de Nico Paz tras la victoria del Real Madrid

El mediocampista español, de nacionalidad argentina, Nicolás Paz fue el protagonista de la victoria del Real Madrid frente al Napoli en el Santiago Bernabéu por la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League después de convertir el tercer gol del conjunto blanco, el cual rompió la igualdad (2-2) con la que parecía que iba a terminar el encuentro (finalmente acabó 4-2).

Tras ingresar sobre el final del duelo, al joven de 19 años le bastaron solo 20 minutos para demostrar su valía, cuando comandó el ataque merengue y, al ver que no tenía opciones de pase, remató desde afuera del área con un disparo que entró junto al palo derecho de Meret.

Una actuación por la que se ganó una lluvia de elogios de Carlo Ancelotti, quien en la previa al encuentro había afirmado que, “se habla mucho de la cantera y ahora la debemos aprovechar. Estoy tranquilo porque los canteranos están listos para jugar”.

“Es un talento enorme, un joven que está trabajando con nosotros y ha marcado un gol importante para el grupo y para él”, señaló el entrenador italiano sobre lo que fue el debut en la red del oriundo de Tenerife de padre argentino (el ex defensor Pablo Paz). “Nico ha aportado lo que todos esperaban. Para él es una noche especial. Es un jugador para el futuro del Real Madrid. Tiene todas las cualidades que debe tener un jugador del plantel del Real Madrid. Lo ha hecho muy bien y ha aportado al equipo en un momento de enorme dificultad. Es lo que necesitamos”, sentenció el técnico de 64 años.

Nico Paz marcó el tercer gol del Real Madrid (Reuters)

Tras el final, el mediocampista habló ante los micrófonos de Real Madrid TV desde el campo y su entrevista rápidamente se viralizó en redes entre los fanáticos argentinos . “Estoy muy feliz, esto es un sueño. Por un momento ni me lo creía. Así que, muy feliz de poder ayudar al equipo. Muy feliz”, indicó el futbolista que no disputó el Mundial sub 20 con Argentina en junio por la negativa del conjunto madridista, pese a los intentos de Javier Mascherano de convencer a la institución.

“Me atreví. Estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Le pegué y bueno... flipando, la verdad. Mis compañeros están incluso más felices que yo”, sentenció Paz. Sus declaraciones despertaron todo tipo de comentarios entre los que sobresalieron algunos relacionados a su acento. “Habla la mitad como argentino y la mitad como español”, consideró un usuario. “Banco el acento, hay futuro”, aseguró otro, mientras que un tercero exclamó: “¡Es argentino!”.

El apoyo de sus compañeros se pudo ver reflejado en la última publicación que realizó el mediocampista en sus redes sociales. “Bonita noche”, escribió junto a un conjunto de imágenes de su festejo y las figuras merengues no tardaron en reaccionar. “Paaaaaaaazi”, “Felicitaciones hermano, bien merecido”, “El primero de muchos”, “Talento”, “Vamos amigo, te lo mereces”, fueron los comentarios de Alaba, Bellingham, Lucas Vasquez, Rudigier y Courtois, entre otros.

La carrera de Nico Paz dio un giro ascendente al trasladarse a Madrid en 2015. Desde entonces, ha pasado por diversas categorías inferiores, mostrando una evolución constante y favorable que le ha llevado a formar parte del Real Madrid Castilla desde enero de 2022. Con el filial madridista, se ha puesto bajo la atenta mirada de Raúl, uno de los grandes íconos del club y actualmente entrenador del equipo.

En la última pretemporada, tampoco pasó desapercibido para Carlo Ancelotti, quien decidió incluirlo en la pretemporada por Estados Unidos. Tras su participación en la gira, el jugador comenzó a formar parte del plantel regularmente hasta que el 8 de noviembre debutó oficialmente en la Champions frente al Braga.