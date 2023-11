El conmovedor gesto de Sebastián Grazzini con un estudiante de periodismo tras clasificar a Racing a los cuartos de la Copa de la Liga

El emotivo momento que se vivió en Racing luego de la clasificación a los 1/4 de final

El pasado lunes por la noche se vivió un momento especial en el Cilindro de Avellaneda. Y no fue por la notable producción que exhibió Racing frente a Belgrano de Córdoba, con un 4 a 1 aplastante que le permitió a la Academia clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga como puntero de la Zona B. Los goles de Juanfer Quintero (2), Trapito Ojeda y Gabriel Hauche marcaron la antesala de la mejor escena que se viviría en la sala de prensa del estadio, cuando el entrenador Sebastián Grazzini atendió a los medios para dejar sus conceptos del notable espectáculo que había dado el equipo.

Luego de destacar el compromiso del plantel, el talento de sus figuras y la ilusión afianzada en el próximo compromiso frente a Rosario Central en Salta, por un lugar en la semifinal del torneo doméstico, el estratega albiceleste fue sorprendido por un estudiante de periodismo que cautivó a los presentes.

Santiago Lovaschi, un joven entusiasta que admira al ex volante desde sus días como futbolista le preguntó sobre las sensaciones que recibió luego de escuchar la ovación con la que la hinchada despidió al equipo. Y de inmediato el estratega interino comenzó su discurso con la voz entrecortada por lo que significó ver al cronista desarrollar su labor. “Lo primero que quiero decir, es que siento una gran felicidad por que vos me estés haciendo esta pregunta. Yo te conozco desde muy chiquito, hemos pasado cosas muy hermosas juntos y verte tan grande y profesional me da la misma felicidad que me dio cuando terminamos el partido y la gente de Racing vivió una fiesta. Aprovecho esta ocasión para felicitarte, sabes que te aprecio mucho y por eso sentí una alegría doble: la del triunfo y tu presencia”, destacó el Mago.

Tras un conmovedor aplauso, el departamento de prensa del club se contactó con el futuro periodista y revivió momentos del pasado con imágenes de archivo, cuando el simpatizante de la Academia no podía contener sus lágrimas cuando tuvo su primer contacto con el ex futbolista. “Me gustó que venga Grazzini, lo quiero mucho”, fue una de las frases conmovedoras, mientras se encontraba junto a su padre.

El vínculo entre los protagonistas nació hace más de tres años, que se mantuvo durante la carrera de Grazzini en All Boys, Atlético Rafaela o Estados Unidos. “Él es una persona muy importante de mi vida. Me genera mucho orgullo que sea el técnico de Racing”, cerró Lovaschi.

En cuanto al futuro del equipo, Roger Martínez intensificó los trabajos físicos de cara al choque con el Canalla. El colombiano está recuperado de un desgarro y se entrenó en campo junto con su compatriota Johan Carbonero y Gastón Martinena. El atacante cafetero hará lo posible para jugar en el estadio Padre Martearena, ya que es considerado una pieza importante para la ofensiva que planea Grazzini.

Además, Leonardo Sigali, que fue preservado en la goleada 4-1 ante El Pirata (tenía cuatro tarjetas amarillas), retornará en lugar de Tobías Rubio, pero el DT analiza la interrogante sobre si mantener a Nazareno Colombo o devolverle la titularidad a Gonzalo Piovi, ausente la fecha pasada por cumplir una suspensión.

Por su parte, Baltasar Rodríguez realizó fisioterapia luego de la lesión que sufrió en Avellaneda (sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha) y su presencia para el próximo encuentro es una incógnita. El plantel se entrenará mañana, en horario matutino, con vistas al choque del próximo domingo ante Rosario Central, por un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga.