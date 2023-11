Polémica por el penal que le dio el empate al PSG en el último minuto ante Newcastle: la sanción al árbitro tras su decisión

La jugada del penal que le dio el empate al PSG sobre la hora

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) tomó una medida relevante en respuesta a la controvertida actuación del VAR durante el partido entre el PSG y el Newcastle, al reemplazar al polaco Tomasz Kwiatkowski, inicialmente designado para la función del videoarbitraje en el inminente encuentro entre la Real Sociedad y el RB Salzburgo.

Te puede interesar: Todos los goles de la jornada de Champions League: los triunfos de Manchester City y Barcelona y el agónico empate de PSG

El alemán Marco Fritz será el encargado de supervisar el VAR esta noche en el Reale Arena, apoyado por el turco Alper Ulusoy, mientras que la dirección del partido en el campo recaerá en el ucraniano Mykola Balakin.

Esta decisión surge tras el revuelo generado por la concesión de un penal en los últimos minutos del juego en París cuando, tras un pase de Ousmane Dembelé dentro del área, el balón tocó primero el cuerpo de Tino Livramento y luego rozó su codo, lo que algunos alegan no era suficiente para ser considerado como tal. La ejecución efectiva de la pena máxima por parte de Kylian Mbappe resultó en un empate para el PSG a los seis minutos del tiempo añadido del complemento, lo que dejó un sabor amargo en el equipo y seguidores del Newcastle.

Te puede interesar: La UEFA sanciona al árbitro VAR del PSG-Newcastle: relevado del partido Real Sociedad-Salzburgo

Entre los que alzaron la voz tras la controvertida decisión se encuentran varias figuras del fútbol británico. El ex delantero de las Urracas, Alan Shearer, publicó en sus redes sociales: “Hazme el maldito favor, hombre. ¡Qué montón de mierda...! Una magnífica actuación de todos los jugadores no debería verse arruinada por una decisión desagradable”.

La jugada en cuestión fue revisada por el VAR (Getty)

Gary Lineker se preguntó: “¿Cómo diablos es eso un penalti para el PSG? Ridículo”, mientras que el ex jugador escocés Ally McCoist consideró: “Rozando el robo. Es una verguenza. Sinceramente no es penal. Los muchachos de Eddie Howe han trabajado duro de principio a fin y creo que es una decisión realmente mala por parte del árbitro, que había estado bien el resto del partido”.

Te puede interesar: El polémico ‘penalti’ que devuelve la vida al PSG: “Qué montón de mierda...”

Luis Enrique, técnico del equipo parisino, también se pronunció sobre el episodio en conferencia de prensa.“No he visto ninguna jugada. No me dedico a mirar el VAR. Me dedico a intentar mejorar al equipo. Con eso ya tengo bastante” y agregó: “Creo que hemos jugado un partido muy completo, hemos merecido ganar el partido sin ninguna duda. Hemos sido mejores que el Newcastle. El resultado no merece lo que ha ocurrido en el terreno”.

El colegiado implicado en la polémica, Kwiatkowski, había estado asistiendo desde la sala VOR a Szymon Marciniak, árbitro que dirigió hace un año la final del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia y la final de la pasada Liga de Campeones entre el Manchester City y el Inter Milán, sin embargo, ahora, tras este encuentro marcado por la disputa, se ha decidido apartarlo de la alta competición europea, al menos temporalmente.

La actuación de Fritz y su equipo en el VAR durante el partido que enfrentará a la Real Sociedad con el RB Salzburgo, sin duda será observada minuciosamente tanto por expertos como por aficionados, esperando que no se repita un episodio similar que decantó en su actual nombramiento.