Mauricio Macri habló tras la suspensión de las elecciones en Boca Juniors: “Román corré esos 13 mil socios y votamos el domingo”

Mauricio Macri habló tras la postergación de las elecciones de Boca Juniors

Luego de que se supiera que la Justicia ordenó suspender las elecciones en Boca Juniors previstas para el próximo domingo 3 de diciembre debido a la denuncia por “irregularidades” en el padrón de Andrés Ibarra, candidato a presidente por la lista de la oposición, Mauricio Macri tomó la palabra junto a su compañero de fórmula y se dirigió públicamente hacia Juan Román Riquelme.

“Román, tenemos la oportunidad de terminar con tantas mentiras. Si vos querés unas elecciones transparentes, corré a esos señores que entraron cuando no debieron haber entrado y violaron el derecho de aquellos socios que pagan la cuota de adherente con la esperanza de entrar a la cancha. Y se los violó todo el tiempo, por eso hay otro lío más de socios actuando contra gente del entorno de Román por el tema de la reventa de entradas. Corré estos 13 mil y votamos el domingo, que es lo que todos queremos. Y veremos si la gente quiere continuar con esta forma que se está manejando el club o volver a lo que supimos tener que es un club institucionalizado, profesionalizado, poniendo al club por encima de todas las personas”, manifestó Macri en una entrevista con el canal TNT Sports.

Y añadió: “Que el club no sea el patio de la casa de una persona, como él dice. Eso no va más. Yo, que dejé la vida por el club, que fueron los momentos más lindos de mi vida, no puedo aguantar un día más que el club esté manejado de esta manera”.

Por su parte, Ibarra argumentó en qué consistió la presentación realizada ante la Justicia que hoy en día tiene suspendidos los comicios que iban a realizarse el domingo 3 de diciembre: “Recibimos denuncias de socios adherentes con antigüedad de 6, 8 o 10 años que sabían que había gente que se había hecho socia de manera automática en pocos días, una cosa rara. Cuando revisamos los padrones, vimos anomalías. Nos llamó la atención que desde enero de 2020, cuando asumió esta dirigencia, había altas de 10, 20, 30 o 70 socios por mes. Y, en los últimos meses previos al cierre del padrón, hubo 9700 socios de golpe. Hubo socios que se hicieron adherentes a las 3 de la tarde y, a las 5, ya eran activos. Tenía todas las características de una maniobra electoral”.

El candidato de la oposición, que fue gerente general del club durante la última gestión de Macri en Boca, precisó que los socios adherentes realizaron una denuncia judicial y eso lo llevó a hacer también una denuncia firmada por él mismo para que investigaran el caso: “El fallo tiene 64 fojas describiendo todas las irregularidades administrativas de todo tipo. Una maniobra vergonzosa, también en el fallo aclara que la jueza ese peritaje es muestral, son muestras que corroboran esas maniobras. Lo que hace la jueza es decir ‘no tengo tiempo de ver todo, entonces corrijan esto y mientras tanto suspendo la elección’”.

Macri le apuntó a Riquelme por "irregularidades en el padrón de socios" (EFE/Marcelo Endelli)

¿Cuál es el planteo del sector opositor? Ibarra amplió: “Atentos a las irregularidades, esta gente no tiene que votar, pero no pedimos que no se vote, queremos las elecciones cuanto antes. Separen esto que está mal y listo. Ante este fallo, promovemos una audiencia con el oficialismo para decirle que esto está clarísimo. La jueza detectó esto, son irregularidades manifiestas, alevosas. Córranlas y votamos el domingo. Si el oficialismo acepta, es solo un tema de bajar a esos socios del sistema”.

Ayer, durante un reportaje concedido al periodista Jorge Rial, Riquelme le había pedido a la oposición que dejara de “jugar sucio” y facilitara el proceso eleccionario pautado para el próximo domingo. “Pasaron una línea. No pueden ser más sucios. Que el juez que firma todas estas causas no se meta. Queremos que el domingo sea una fiesta. Se están metiendo con lo sagrado que es el hincha”, dijo.

Macri insistió: “Uno se ríe para no llorar, porque hay gente que pagó 10 años para ser socio adherente. Pagaron con la esperanza de que cuando les llegase el turno, iban a entrar. Y estos señores les metieron adelante 12 mil o 13 mil socios ya detectados por la jueza, sin ningún derecho a hacerlo, violando toda seriedad. Destruyendo un sistema que se basaba en la confianza”.

Andrés Ibarra dejó un mensaje final: “Quiero que le quede clarísimo al socio de Boca que nosotros insistimos en que se debe votar el domingo. Esto que pasó es una defensa al socio, producto de esas irregularidades que evidentemente se verificaron, está en el fallo. Lo que le pedimos a la Justicia y al oficialismo después de esta conciliación es que los socios de Boca voten el domingo”.

Por su parte, Macri les envió un mensaje directo a Riquelme y Jorge Ameal, candidato a vicepresidente por parte del oficialismo: “Si en esos tres meses que aparecieron extrañamente 9 mil socios que no tenían derecho a tomar ese lugar y ustedes no lo sabían, mañana digan que ellos no deben votar y votemos el domingo. Pongamos la verdad sobre la mesa, que es lo importante, y que vayan a votar los socios de Boca”. Y concluyó: “Si los socios quieren continuar con esta forma de gobierno, todos los hinchas de Boca lo aceptaremos y trataremos de acompañar como lo han hecho los que estaban de acuerdo y los que no durante estos cuatro años en la cancha. Si dicen que no, bueno, habrá un cambio en Boca. Pero sacando las trampas de lado, que es lo que corresponde”.

Mauricio Macri le apuntó al oficialismo por la adhesión de socios activos de forma irregular (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

OTRAS FRASES DE MAURICIO MACRI Y ANDRÉS IBARRA

· El director deportivo. (Mauricio Macri) “Mi sueño es que Guillermo Barros Schelotto se haga cargo, con Martín Palermo de entrenador”.

· Bombonera Siglo XXI. (Andrés Ibarra) “Será en tierras de Casa Amarilla, no hay que comprar ninguna propiedad ni terreno. El proyecto se financia con la preventa a 5 o 6 años de palcos y plateas, el naming y los sponsors adicionales en cada anillo, restaurantes y locales comerciales. Además, hay financiamiento alternativo si hace falta. Hay dos interesados firmes en venir a construir el estadio. Cuesta 390 millones de dólares. La obra demorará dos o tres años y suponemos que la tramitación burocrática previa unos 8 meses o un año más, por lo que podría ser una realidad al finalizar nuestro mandato. La Bombonera actual no se demolería”.

· La reunión entre Macri y Riquelme en 2019. (Mauricio Macri) “Román, primero que 7 horas reunido no estuve ni con Xi Jinping (presidente chino), habremos estado media hora. Es verdad, le pregunté por qué no quería apoyar al oficialismo y dijo que tenía un problema con Angelici. Se sentaron y, por honor a la memoria del ídolo, no voy a decir por qué no se pusieron de acuerdo. Es otra mentira más. Lo invité sin dudas, pero no fueron 7 horas y él decidió seguir su curso por Ameal. El choque final fue cuando se fue a Barcelona, ahí empezó a mostrar que no aceptaba las reglas. Lo llamé después del final de campeonato con La Volpe para ver si estaba para jugar y ahí tuvo una actitud distinta. Después volvió en otra etapa con muchos conflictos, en la gestión de Ameal, con el que hoy ni se habla. Es una fórmula de gente que no se habla, eso habla de la destrucción institucional. Llegó, echó a la mitad de los gerentes y a la otra mitad la metió en un rincón. Maneja todo con su hermano, con Chanchi”.

· ¿Macri le recomendó a Riquelme al 9 de la selección de Qatar? (Mauricio Macri) “Esa es otra manipulación de la realidad. Román, yo te mandé por WhatsApp los videos que me mandó a mí el líder de Qatar, mi amigo, fanático de Boca y Argentina. Boca se quedaba sin sponsor y por mi amistad con él, ofreció pagar el doble de lo que pagaba. Yo vi 10 minutos (de Almoez Ali, centrodelantero qatarí), pero hasta yo resisto un video editado. Le dije a Román que no tenía idea si jugaba bien o no, pero que por educación tenía que responder. Pedían una oportunidad para él en Boca, al club le costaba cero. Era traerlo, darle entrenamientos y, si le daba, que jugar en Copa Argentina. ‘Bueno presi, yo me ocupo’, me dijo. Nunca lo llamaste, Román. No llamaste a nadie. Terminó el contrato y no se renovó, el tipo se sintió maltratado. Cuando traje a Takahara fue para meter a Boca en Japón. Le dije lo mismo a Bianchi y se lo trajimos a él. Todo el mundo quería que hiciera un gol, terminó siendo ídolo. Por esas cosas que tiene Boca, terminó haciendo goles en Alemania, una cosa rara. Porque viene Cavani y no puede hacer goles acá por la presión especial que hay. A Boca le costó 10 millones de dólares no haber tenido ese gesto de respeto”.

· Las supuestas malas referencias de la actual comisión directiva. (Mauricio Macri) “El domingo estuve con Ronaldo, el brasileño, y me preguntó si iba por Boca de vuelta. Le dije que estaba preocupado porque Riquelme manejaba al club de forma personal y no me parecía bien. Me dijo que había tenido una mala experiencia, que llamó por un jugador al que Boca no usaba y ni le respondieron. Un maltrato bastante importante. No es que se fuera a morir por eso, pero es lo que se ve todo el tiempo”.

(Andrés Ibarra) “En Atlético Madrid, Enrique Cerezo y su gente me dijeron que llamaron durante 20 días para invitar a Boca a jugar la Madrid Cup con los juveniles, pero no les dieron bola. No los atendió nadie. Es una cosa increíble. Eso queremos recuperar, institucionalidad en Boca. Vincularse con los mejores clubes del mundo. Eso te permite mostrar juveniles, jugadores y conseguir sponsors”.

· Las aspiraciones de Macri en la FIFA. (Mauricio Macri). “FIFA tiene un muy buen presidente, de quien tuve el honor que me convoque para trabajar con él. Seguiré trabajando con él el tiempo que crea que le sigo aportando a FIFA. (Ser presidente) es un trabajo muy duro, hay que estar todo el día arriba de un avión. Si no volvía a presentarme para mi otro amor, este país, es porque quiero tener tiempo con mi familia, mis hijos. Eso sería peor porque estaría todo el día arriba de un avión viajando por el mundo”.

· La relación de Macri con Javier Milei. (Mauricio Macri) “Es público que lo apoyé y sigo convencido de lo que hice porque era un cambio, representó un cambio más que nuestra propueta. Toda la gente de bien de este país tiene que apoyarlo para ver si podemos salir adelante. El peludo que le tocó es mucho peor que el que me tocó a mí en 2015. No hay negociación por cargos, lo apoyé sin pedirle absolutamente nada, le dije que no estaba para poroteos, como se dice en política”.

· El vínculo de Ibarra con Claudio Chiqui Tapia. (Andrés Ibarra) “No tengo vínculo directo actualmente. Sí quiero resaltar que vamos a poner a Boca con todo el peso que hace falta en los organismos nacionales como la AFA e internacionales como la Conmebol. Es muy importante, Boca tiene que tener una presencia destacadísima, es el número 1″.

· ¿Qué opinan del campeonato de Primera con 28 equipos? (Mauricio Macri) “Ningún país serio del mundo tiene un campeonato así. Eso debilita a los equipos, nos aleja de la liga competitiva que tenemos que ser. Nuestros jugadores se van cada vez más rápido, cada vez baja más el nivel de la liga, estamos en efecto descendente. Habrá que votar si alguna vez queremos volver a tener fútbol de primer nivel o que nuestros hijos elijan ver la Premier League”.