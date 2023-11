El operativo clamor de los jugadores de la selección argentina para que Di María no se retire: “Te vamos a intentar convencer una vez más”

El Fideo con el trofeo más preciado del planeta y el resto de los héroes de Qatar Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Ángel Di María, referente e ídolo de La Scaloneta, confirmó la noticia que nadie quería oír, ni leer: a través de un sentido mensaje en sus redes sociales, advirtió que el histórico triunfo contra Brasil fue su último partido por Eliminatorias sudamericanas y ratificó que se despedirá de la Selección después de la Copa América. “Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí”, expresó Fideo en el inicio del texto que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy”, destacó el astro rosarino, autor de los goles más importantes de la Albiceleste durante el ciclo de Lionel Scaloni.

De inmediato, los primeros en reaccionar fueron sus compañeros, campeones del mundo en Qatar 2022, quienes le dedicaron unas palabras con el deseo inculcado en la posibilidad de que considere replantear su postura. El primero de ellos fue Leandro Paredes, quien publicó una foto junto a la leyenda surgida de Rosario Central y a continuación redactó una frase que alimenta la esperanza de los fanáticos: “Te vamos a intentar convencer una vez más”.

En la misma sintonía, Paulo Dybala, también comentó el posteo de su compañero y le hizo un pedido explícito: “Quedate un poquito más”, junto con unos emojis que refieren al favor que significaría la continuidad del delantero del Benfica.

Por su parte, Rodrigo De Paul redactó una emotiva carta en la que le agradeció los días más felices al frente del representativo nacional: “Gracias por todas las enseñanzas que nos dejas, por tus convicciones, por siempre guiarte por lo que te dice el corazón, por tus goles en cada final, por las charlas hasta cualquier hora, por las risas, por los partidos de truco, por mostrarnos el camino, por hacernos saber que hay que tener para vestir estos colores, por tu humildad, por todo lo que nos dejas. Te mereces cada ovación, cada muestra de cariño, cada reconocimiento! Sos eterno Narigón, todavía nos queda un capítulo por escribir”.

“La Copa América será la última vez que vista la camiseta Argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera: vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo”, había remarcado Di María en su comunicado. “Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad ¡Vamos Argentina carajo!”, concluyó el ex Real Madrid, PSG y Manchester United, entre otros equipos.

Luego de participar de la última doble fecha del año ante Uruguay, en La Bombonera, y contra Brasil en el mítico estadio Maracaná, la leyenda albiceleste cerró su etapa en Eliminatorias sudamericanas como el segundo jugador con más partidos jugados (52) solo por detrás del capitán Lionel Messi (65). Además, en ésta competencia, el zurdo convirtió 8 goles y aportó 11 asistencias.

El campeón de América, de la Finalissima y del Mundo terminará su ciclo en el seleccionado argentino en la Copa América de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará del 20 de junio al 14 de julio del 2024. En la región del norte, habrá tiempo para The Last Dance.

Los mensajes de los jugadores de La Scaloneta para Ángel Di María