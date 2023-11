Fuertes críticas del DT de Francia al Balón de Oro por la consagración de Messi

Didier Deschamps presenció la ceremonia del Balón de Oro (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La coronación de Lionel Messi con el octavo Balón de Oro el 30 de octubre pasado continúa arrojando repercusiones. El campeón del mundo con la selección argentina se impuso a Erling Haaland y Kylian Mbappé en el podio de la votación realizada por distintos periodistas de prestigio internacional.

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, reavivó lo que dejó el evento desarrollado en París para respaldar al máximo emblema del elenco nacional y plantear una serie de dudas en la honestidad de cada elector habilitado para dejar el sufragio. En una entrevista con BeIN Sports, el conductor lamentó que Kiki no haya sido el dueño del premio: “Habría merecido ganarlo, que quede 3º ya es otra decepción”.

El delantero del París Saint-Germain (PSG) sacó un total de 270 unidades, por debajo de Haaland (357) y Messi (462). En este sentido, Deschamps cuestionó a los ocho periodistas que optaron por dejar al francés fuera de los cinco jugadores permitidos para votar en orden numérico: “Los votos... Los votos vienen de todas partes. Me sorprendió, como mínimo, e incluso un poco más, la forma en que votaron algunos. No incluir a Mbappé entre los cinco jugadores... No voy a decir que es deshonesto, pero no está muy lejos”.

La votación está compuesta por la participación de 100 periodistas, uno por cada país de las mejores 100 selecciones del ranking FIFA, pero en esta edición los representantes de Serbia, Mali, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Haití, Curazao y Siria no ejercieron su voto. 92 reporteros dejaron su sello en la nominación.

Kylian Mbappé salió tercero en la votación del Balón de Oro (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Hubo ocho representantes que dejaron a Mbappé por fuera del Top 5: Benjamin Esono (Guinea Ecuatorial), Campo Estrada (Panamá), Mohamed Fawaz (Líbano), Lars Tjaernaas (Noruega), Christophe Cerf (Suiza), Semir Mustafic (Bosnia-Herzegovina), Yazid Ouahib (Argelia) y Troels Bager Thogersen (Dinamarca). En sus nominaciones, optaron por jugadores de la talla de Julián Álvarez, Victor Oshimen y Bukayo Saka, entre otros.

Por otro lado, otros siete electores lo ubicaron en el quinto y último lugar de su pensamiento: Joaquim Rita (Portugal), James Angelo (Gabón), Fatih Dogan (Turquía), Emanuel Rosu (Rumania), Paul Kelly (Irlanda), Luo Ming (China) y Khaled Alarafah (Arabia Saudita).

Este cuestionamiento también podría aplicar con normalidad a los seis que no eligieron a Lionel Messi entre los mejores cinco jugadores de la temporada: Bruno Porzio (El Salvador), Husam Barakat (Jordania), Samnick (Camerún), Simao Rodrigues (Cabo Verde), Ibrahima Diallo (Guinea) y el propio Christophe Cerf. El suizo tiene la particularidad de no haber votado al argentino y al francés.

Más allá de esta discusión, Didier Deschamps señaló el semblante de Kylian Mbappé después de la premiación realizada en Francia: “No digo que Messi no lo mereciera, ni Haaland tampoco. Es joven, pero los años también pasan. Con lo que ha conseguido se lo habría merecido. No tengo por qué consolarle. Está evidentemente decepcionado”.

Seis periodistas dejaron a Lionel Messi fuera de su Top 5 y el representante marfileño lo puso en quinto lugar

Leo, en su discurso ponderó compartir el podio con su ex compañero en el PSG y el punta campeón de la última Champions League con Manchester City: “No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian que tuvieron un año increíble. Tanto a nivel individual como colectivo. Erling tuvo un año increíble y de haber conseguido todo. Sé que ellos estarán acá en los próximos años haciéndose de este premio”.

Los competidores de la Pulga en el Balón de Oro compartieron una serie de mensajes para felicitar a su colega por la obtención del galardón brindado por lo hecho en la última temporada. En ese transcurso, Lionel Messi tuvo como gran hito la coronación de la Argentina en el Mundial de Qatar.