El hermano de Michael Schumacher reveló cómo es la relación con la familia de la leyenda de la Fórmula 1: “La vida a veces no es justa”

Ralf Schumacher habló de la relación con la familia de su hermano (Getty)

A poco más de un mes para que se cumplan 10 años del trágico accidente que sufrió el ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, la información sobre su salud continúa siendo un interrogante no sólo para los miles de fanáticos que cosechó durante su carrera deportiva, sino también para algunos miembros del entorno más cercano.

Así lo reveló recientemente su hermano Ralf Schumacher, quien en una entrevista con la revista alemana Bunte reconoció que, pese al vínculo que mantenía con Schumi, no se le ha permitido un contacto directo con los responsables de su cuidado permanente, liderado por la esposa Corinna y supervisado por la portavoz oficial Sabine Khem.

“Hoy somos buenos amigos con Corinna; nuestras fases de discusión, que algunos percibieron como la ‘Guerra de las Rosas’, quedaron atrás hace mucho tiempo”, afirmó el ex corredor de Williams sobre su relación con la activista y empresaria alemana, intentando poner paños fríos a los rumores que los vinculan con un distanciamiento.

Durante la entrevista, en la que también habló de su incursión en el mundo vinícola, sostuvo que ama a sus sobrinos y que estará para ellos cuando lo necesiten: “Cuando veo a sus hijos Gina-Maria y Mick, mi corazón sonríe. Si alguien de la familia busca mi consejo, ahí estaré. Ellos siguen su propio camino, igual que mi hijo”.

Finalmente, al ser consultado por el accidente que sufrió su hermano mayor, Ralf, de 48 años, se lamentó: “Desafortunadamente, a veces la vida no es justa. Tenemos que aceptarlo”.

Ralf Schumacher evitó hablar de la salud de su hermano (Shutters)

Estas declaraciones se produjeron una semana después de las palabras oficiales del abogado de la familia Schumacher, Felix Damm, quien decidió romper el silencio para asegurar que no habrá un “informe final” sobre la condición médica del ex corredor que hoy tiene 54 años porque consideraron que eso no detendría las versiones.

“Siempre se trató de proteger la intimidad. Por supuesto, discutimos mucho sobre cómo hacerlo. También consideramos si un informe final sobre el estado de salud de Michael podría ser la forma adecuada de hacerlo. Pero eso no habría sido el final y habría tenido que haber informes sobre el estado permanentemente actualizados”, detalló.

En la nota con el portal LTO de Alemania, agregó: “(Michael) Como persona afectada, no está en sus manos ordenar a los medios de comunicación que pongan punto final al asunto. Los medios de comunicación podrían retomar ese informe una y otra vez y preguntar: ‘¿Y cómo está ahora?’, uno, dos, tres meses o años después del informe. Y si entonces quisiéramos tomar medidas contra este reportaje, tendríamos que lidiar con el argumento de la autoapertura voluntaria”, sentenció.

En medio de sus declaraciones, el periodista Roger Benoit, también habló públicamente y, en medio de algunas anécdotas que tiene con Schumi, afirmó que si bien desconoce el estado actual del ex corredor de Mercedes, “es un caso sin esperanza”.