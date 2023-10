Las estremecedoras acusaciones contra el jugador de hockey sobre hielo involucrado en la muerte de Adam Johnson: “Fue homicidio”

“Fue homicidio”: el acalorado debate que se produjo tras la muerte de Adam Johnson

El fin de semana se produjo uno de los episodios deportivos más escalofriantes de la historia, cuando el jugador de los Nottingham Panthers, Adam Johnson, perdió la vida en el partido contra los Sheffield Steelers por la Challenge Cup de la Élite Ice Hockey League (EIHL), tras sufrir un corte en la garganta, producto de un golpe en el cuello del patín de Matt Petgrave.

Tras los comunicados oficiales por parte de su equipo y de la liga anunciando su fallecimiento, fueron muchos los que dieron su opinión sobre lo que ocurrió en el Utilita Arena Sheffield. Uno de ellos fue el ex jugador de la NHL, Sean Avery, quien consideró que “con toda seguridad Petgrave trató de hacer contacto con el jugador de los Panthers. ¿Creo que se despertó y dijo: ‘Hoy voy a asesinar a alguien? No. La tecnología de nuestros patines avanzó muchísimo en los últimos 20 años. Es una cuchilla de titanio, muy fina, más filosas que las que usábamos hace 20 años”.

Pese a que para el ex Detroit Red Wing y Dallas (Entre otros) la acción fue intencional, aunque sin buscar quitarle la vida, el presentador de la cadena Fox Jesse Waters se mostró seguro al catalogarlo como “un homicidio”.

“Matt Petgrave patinó hacia Johnson, levantó su pierna y rebanó la garganta de Johnson en el hielo. Petgrave, el hombre que lo pateó, es un jugador sucio. Es canadiense y fue el jugador más penalizado de la liga el año pasado. El equipo catalogó el caso como un accidente pero la policía está investigando lo que podría ser un asesinato sobre hielo. Para mí es un homicidio Sean”, remarcó.

Matt Petgrave golpeó la garganta de Johnson con su patín (Getty)

Estas declaraciones no fueron compartidas por el ex jugador canadiense de 43 años, quien reflexionó: “Asesinato es una palabra bastante peligrosa para usarla... Vi el golpe... Vi la pierna. No debería haber estado donde estaba. Es terrible. Ni siquiera puedo volver a ver el vídeo”.

Durante este debate también se pronunció otro ex jugador de la NHL. Chris Therien, ex Philadelphia Flyers y Dallas Stars, comparó la agresión con un movimiento que se ve en las artes marciales: “Me quedé literalmente consternado y asqueado por lo que vi. Parecía intencionada. Fue una patada de Kung fu. Mis ojos no mienten, dime que estoy equivocado”.

En medio de los debates en torno a la muerte de Johnson, la policía informó que continúa evaluando el caso. “Nuestra investigación sobre las circunstancias que rodearon el incidente sigue en curso. Animamos al público a evitar especulaciones sobre el incidente mientras continuamos nuestras investigaciones”, comunicó un portavoz del cuerpo policial.

Uno de los mensajes de la esposa de Johnson tras la muerte del atleta (ryanwolfe17)

Hasta el momento Matt Petgrave no se pronunció públicamente, pero fuentes cercanas al jugador afirmaron que se siente muy angustiado, según detalló el medio Telegraph, que también informó que el jugador recibió múltiples amenazas e insultos en línea, por lo que se vio obligado a cerrar todas sus redes sociales.

La que sí tuvo palabras emotivas a través de su cuenta oficial de Instagram fue la esposa de Johnson, Ryan Wolfem: “Mi dulce, dulce ángel. Te extrañaré por siempre y te amaré siempre”. El pasado 22 de junio, la joven había compartido un posteo en el que celebraba su compromiso con el jugador: “Me divertí mucho celebrando al nuevo Sr. y Sra. Johnson este fin de semana; les mando deseos de amor y felicidad infinita”.