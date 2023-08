Tras el golazo de Messi ante New York RB, así está la tabla de máximos goleadores de la historia: a cuántos gritos quedó de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi continúan batallando por el récord de máximo goleador de la historia (Foto: Infobae / Ema Gomez)

La pelea entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por ser el máximo anotador de la historia continúa al rojo vivo de la mano del buen promedio goleador que están manteniendo en Estados Unidos y Arabia Saudita, respectivamente. El portugués, que milita en el Al-Nassr, es quien lidera ese ránking histórico pero sabe que es seguido de cerca por el argentino que inició su etapa en el Inter Miami con cifras descollantes.

El sitio oficial que lleva adelante las estadísticas de Leo, Messi Stats, indica que acumula 818 goles en 1037 presentaciones luego de sumar el onceavo grito en nueve partidos con la camiseta rosa de las Garzas. Sus números se reparten entre Barcelona (672), PSG (32), Inter Miami (11) y Argentina (103). Además hay que sumarle 358 asistencias.

CR7, por su parte, viene de alzar el título en la Copa de Campeones Árabes con Al Nassr tras ser protagonista absoluto con los dos tantos que anotó para revertir el marcador. Lleva 28 encuentros disputados en la entidad de Arabia Saudita en los que festejó ya 23 goles. Las cifras totales de su trayectoria deportiva contabilizan 847 goles en 1177 encuentros disputados repartidos entre Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Al-Nassr (23) y Sporting de Lisboa (5) y la selección de Portugal (123).

La diferencia de tantos entre el futbolista argentino de 36 años y el portugués de 38 años es de apenas 29 goles.

Cristiano Ronaldo viene de ser campeón en Arabia Saudita (Foto: Reuters/Stringer)

De todos modos, son números que estarán en constante cambio. Messi viene de alzar la Leagues Cup venciendo en la final al Nashville y avanzó a la final de la U.S. Open Cup tras vencer al Cincinnati. Además, su estreno en la Major League Soccer (MLS) no pudo ser mejor con la autoría del segundo tanto en la victoria 2-0 ante New York RB como visitante. Su próximo compromiso será este miércoles contra Nashville en Florida por el torneo doméstico.

En la vereda opuesta, Cristiano logró el pasaje a la Champions asiática tras imponerse a Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos y viene de marcar un triplete en el último partido ante Al Fateh por la Saudi Pro League. Este martes desde las 15 volverá al ruedo ante Al-Shabab por el certamen local.

Las cifras, al fin y al cabo, están en constante debate teniendo en cuenta las complicaciones para analizar las estadísticas más antiguas. Por ejemplo, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) marca que el tercer “máximo goleador de todos los tiempos” es el brasileño Pelé con 762 anotaciones, seguido por Romario (755), Ferenc Puskas (729) y Josef Bican (720).

Sin embargo, la propia FIFA se metió tiempo atrás en este debate y puso a Bican al tope del listado de artilleros antes de que fuera superado por Messi y Ronaldo. En una nota publicada en el sitio oficial del máximo organismo del fútbol bajo el nombre “La historia de Josef Bican” aseguraron que se le “atribuyen 805 goles en 530 partidos durante su carrera”.

“Es decir, ¡un promedio de 1,52 dianas por encuentro! Es un balance mejor que el de Romario, Lionel Messi o el propio Cristiano Ronaldo. Ni siquiera O Rei Pelé, que reivindica haber metido 1.283 goles, lo hizo mejor. El mítico brasileño incluye en su total los goles marcados en partidos no oficiales, y si hacemos lo mismo con Bican, su cosecha se estima en 1.468 tantos, aunque esas cifras son difíciles de verificar habida cuenta de su antigüedad”, aclararon por entonces en el organismo con sede en Suiza sobre los números vinculados a este delantero de origen austriaco-checo.

El debate sobre la figura de Pepi Bican es tan amplio que hasta la propia federación de República Checa se metió en el tema del máximo goleador de la historia cuando Cristiano Ronaldo estaba por alcanzarlo. Argumentaron que muchos listados no contabilizaban 53 goles que anotó en la segunda división checa, por lo que su legendario futbolista sumaba 821 anotaciones en total en partidos oficiales.

Messi y Cristiano siguen inflando redes

Si se toma este registro en cuenta desde República Checa, Messi superará inclusive también esta discutida estadística de Bican con apenas cuatro goles más para terminar con cualquier tipo de debate posible. En ese caso, sólo quedaría por delante la cifra de Cristiano Ronaldo independientemente de los tan mentados más de “mil goles” de Pelé, que obligarían a realizar la suma de las anotaciones también de Leo en partidos no oficiales como bien indica FIFA.

En este ítem, fue el propio Santos el que intervino a fines del 2020 para asegurar que Pelé tenía 1091 goles sólo con la camiseta de ese club. El texto que llevó la firma de Fernando Ribeiro, presentado como parte de la Asociación de Investigadores e Historiadores del Santos FC, se publicó en el sitio oficial de la institución brasileña. Otra vez la FIFA tomó una postura en el caso e incluso esta nota fue para intentar contrarrestar la información que habían dado desde Suiza previamente: Pelé sumó 643 goles con la camiseta del Santos, según las cifras de ese organismo.

Otra puja entre Cristiano y Messi que se reactivará en el corto plazo será la del máximo goleador a nivel selecciones. Con 123 anotaciones, el portugués lidera esa tabla que tiene a Leo tercero con 103 en Argentina. Entre medio aparece el apellido de Ali Daei, el mítico ex goleador de Irán que tiene 109 según la FIFA y la IFFHS. Es decir, Messi primero debe colocarse en el segundo lugar con seis tantos más.

La Pulga tendrá seis posibilidades en este 2023, ya que la Albiceleste afrontará las seis primeras fechas de las Eliminatorias. En septiembre habrá doble jornada contra Ecuador y Bolivia, como antesala de los choques en octubre (Paraguay y Perú) y noviembre (Uruguay y Brasil).

La disputa será en vivo, porque Portugal también tiene una agenda cargada hasta el final de este año con varios duelos en la Clasificación para la Eurocopa. Eslovaquia, Luxemburgo, Bosnia, Liechtenstein e Islandia serán los rivales en este 2023 para los dirigidos por el español Roberto Martínez.

Hay que destacar que la IFFHS comunicó días atrás que Messi se convirtió en el quinto jugador en la historia del fútbol mundial en marcar “más de 100 goles de alto nivel” en tres décadas diferentes. Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas, Pelé y Romario son los otros apellidos en ese listado.

