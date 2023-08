Saja reveló un desconocido gesto de Messi en la previa de la final de la Leagues Cup

El entrenador de arqueros ofreció su testimonio con el eje colocado en la llegada del 10 a los Estados Unidos

El sábado 19 de agosto será recordado por Inter Miami como el día que cosechó el primer título de su corta historia. Su coronación en la Leagues Cup finalizó un camino iniciado en julio pasado atravesado por la llegada de Lionel Messi a los Estados Unidos. A pocos días de ese partido definido por penales ante Nashville SC, uno de los colaboradores del entrenador Gerardo Martino reveló un desconocido gesto del 10 en la previa al trascendental duelo disputado en Tennessee.

Te puede interesar: “¿Quién es Messi?”: cómo se prepara Nashville para la final de la Leagues Cup ante el Inter Miami

El entrenador de arqueros del equipo, Sebastián Saja, precisó cuál fue uno de los detalles que provocó su sorpresa con el capitán de la selección argentina en diálogo con TyC Sports. “En la concentración se levanta a la mañana y ya pregunta algo del rival. Me paso el otro día, previo a la final cuando hizo una pregunta con respecto a Nashville, mientras que los otros futbolistas se iban a dar una vuelta manzana caminando”, declaró el ex portero de Racing y San Lorenzo, entre otros clubes.

En este sentido, agregó distintas particularidades para aumentar su asombro con el campeón del mundo: “No tenía la suerte de conocerlo, pero lo que más me sorprendió es que es el primero en llegar al club. A veces aprovecho y me robo algún mate. El profesionalismo que tiene me llamó poderosamente la atención porque vino a los Estados Unidos, acaba de ganar el Mundial, que era lo único que le faltaba, y lo veo con un hambre de ganar y de competir”.

Te puede interesar: Nashville, el rival de Messi: la actriz de Hollywood que es una de las propietarias de la franquicia y un ex Liverpool como llave del éxito

Con un registro de cinco victorias y tres empates en sus primeros ocho partidos con las Garzas, el liderazgo emanado por Messi fue destacado en más de una oportunidad por Martino, un viejo conocido en su carrera luego de haberlo dirigido en Barcelona y la Selección. “Leo disfruta muchísimo en la vida cotidiana y en lo deportivo. Se ha sentido cómodo con el grupo y lo han hecho sentir cómodo. Ayuda que el entrenador sea el Tata, tenía mucho conocimiento sobre como ofrecerle un entorno para que esté cómodo. Le gusta sentirse como uno más. El grupo lo acogió así. Más que el grupo se la hizo fácil, él se la hizo fácil al grupo y se acerca a hablarles”.

Más adelante, expresó cómo afectó la barrera idiomática en su adaptación al equipo: “La ventaja es que todos entienden algo de español porque estando en Miami están obligados y acostumbran el oído a ese idioma. No le hace falta hablar en inglés. Desde ese lado, él también se siente muy cómodo”. “Es muy difícil explicar el antes y el después de su llegada porque llevó su arribo a un nivel inimaginable”.

Te puede interesar: 22 lanzamientos y el arquero como héroe: así fue la extensa definición por penales que consagró al Inter Miami de Lionel Messi en la Leagues Cup

Por último, se enfocó en la presentación de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) este sábado desde las 20:30 (hora argentina) ante New York Red Bulls en el Red Bull Arena de Nueva Jersey con la posibilidad latente de dar el puntapié inicial para acercarse a los puestos de clasificación a los Play off: “Nosotros tenemos mucha ilusión después de lo que ha sido el último mes y medio. ¿Cómo no hacerlo? Tenemos una brecha grande con los otros equipos, pero no es imposible”.

Seguir leyendo: