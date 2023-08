“Qué no se te caigan las plumas”: el tenso cara a cara de Gabriel Milito con el línea Bonfá en Argentinos-River Plate

River Plate perdió 3 a 2 con Argentinos Juniors en La Paternal en un encuentro correspondiente a la Zona 1 de la Copa de la Liga. Marco Di Césare y dos de Luciano Gondou convirtieron para el local, Agustín Palevecino y Esequiel Barco, para la visita. El Bicho logró así cortar una racha de diez años sin triunfos ante el Millonario en el estadio Diego Armando Maradona.

Fue una primera etapa electrizante, donde se disputaron la tenencia de pelota y las situaciones los dos equipos. Tan intenso se dio el juego que finalizó empatado 2-2, con muchas protestas de ambos bandos. El primero en reclamar fue el conjunto millonario por un penal que Fernando Echenique no había sancionado, pero que luego a instancias del VAR, tras el llamado de Héctor Paletta, corrigió.

Y luego desde el banco del Bicho, que terminó con un tenso cara a cara entre Gabriel Milito y uno de los jueces asistentes, Yamil Bonfá. “Qué no se te caigan las plumas”, se alcanzó a oír en boca del entrenador local. Esto fue advertido por el árbitro principal, quien le pidió con énfasis que no faltara el respeto. “Él me lo falta a mí”, retrucó el DT, que mereció recibir una tarjeta amarilla por esta situación.

En el complemento, Argentinos logró el tercero a los 12 minutos mediante la gran figura del partido, Luciano Gondou. Sin jugadas polémicas, el encuentro fue igual de intenso que en la primera etapa y terminó con un gran triunfo del Bicho. En la próxima fecha, los de Gabriel Milito visitarán a Arsenal (viernes a las 19 horas), mientras que River Plate recibirá en el Monumental a Barracas Central (domingo, 21:30).

