La reacción de Martino ante un periodista que habló de un eventual “fracaso” en Inter Miami: “Les gusta esa palabra a ustedes”

Gerardo Martino y si sería un fracaso no salir campeón con Inter Miami

El Inter Miami no aminora su marcha dentro de la Leagues Cup y continúa revalidando sus credenciales desde las llegadas de sus figuras. Aunque arribó al torneo como el peor de su conferencia en la MLS, las Garzas lucen totalmente renovadas desde el desembarco de Lionel Messi y otras estrellas como Sergio Busquets y Jordi Alba.

Luego de quedarse con el primer puesto de su zona, los dirigidos por Gerardo Martino eliminaron a Orlando City, FC Dallas y Charlotte FC. Tras la goleada por 4 a 0 ante los de Carolina del Norte, el Tata brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado si sería un fracaso no levantar el trofeo de esta competición. Además develó que probablemente la Pulga acuda a los partidos de la selección en la ventana de septiembre, por lo que perderá al 10 en algunos compromisos del torneo local.

“El fracaso es una palabra que les gusta usar sobre todo a ustedes. Genera cierto dramatismo y es bienvenida, no por parte del protagonismo. Es importante escucharla después de un 4-0″, comenzó su relato. Y rápidamente añadió: “Nosotros nos haremos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo. No conozco DT que no tengan que asumir riesgos y lo que le toque. Muchas veces considero que es excesivo cuando las cosas vienen bien y el castigo también es excesivo. Sobre todo cuando no vienen precedidos de un análisis correcto. Si esto es producto de un análisis, está bien, se puede debatir y preguntar. Lo cierto es que este torneo empezaron a jugarlo 47 equipos y Inter Miami, que está en el último lugar de su zona, está en semifinales. Eso habla de un momento como para, como mínimo, tener expectativas para lograr algo importante. Ojalá podamos ganarlo”.

Dentro de su análisis del presente del equipo, el entrenador ponderó la importancia del equipo dentro del equipo: “La realidad es que nosotros estamos acá en gran parte por lo que ha ofrecido en estos cinco partidos. No solo por lo que da, sino que por lo que genera en el resto, hay una gran confianza en los compañeros que juegan al lado suyo. Es difícil entender como un jugador que toma la pelota a 40 metros del arco rival genera la expectativa y la posibilidad de un gol cuando hay un equipo parado enfrente. Y esto lo van sintiendo sus compañeros, empiezan a darles buenas opciones de pase, para que pueda elegir la jugada siguiente. Hay mucho de ese cambio con la presencia de él”.

Aunque explicó que aún no pudo dialogar con Lionel Scaloni (el entrenador de la selección argentina estuvo presente en el DVR PNK Stadium), develó que es prácticamente un hecho que perderá a su capitán durante la próxima Fecha FIFA. “Seguramente él estará en los dos partidos de Argentina, y respecto de las Eliminatorias repito lo que dije siempre desde que fui DT de Paraguay. Las Sudamericanas son las más difíciles de cara a una Copa del Mundo”, esbozó.

La Albiceleste tiene previsto enfrentar a Ecuador en el Monumental el 7 de septiembre y luego viajará a La Paz para chocar con Bolivia el 12 del mismo mes. De esta manera, el rosarino no estaría para el compromiso del sábado 9 contra Kansas City de local y llegaría con poco descanso al enfrentamiento con Atlanta United (el fin de semana del 16). Anteriormente visitará el domingo 3 a Los Angeles FC.

Otras frases de Gerardo Martino:

- “Cuando nos reordenamos 4-4-2, el equipo volvió a controlar el partido. Los neutralizamos, ya no nos jugaban a la espalda. Esto coincidió con nuestro tercer gol, y ahí nos tranquilizamos”.

- “Hubo una sola situación clara del rival y después no sufrimos defensivamente más allá de ceder protagonismo en algunos momentos del partido”.

- “El equipo tiene el gol fácil. Es muy difícil que no convirtamos goles, por eso hablamos mucho de sostener el cero en nuestro arco porque eso es una garantía para poder ganar el partido, habida cuenta de esa facilidad para encontrar el gol. Hemos encontrado diferentes formas de llegar el gol y me parece auspicioso que el equipo no haya recibido goles. Llega en un buen momento, sobre todo por el partido de Dallas”.

- “Lo de los penales no tengo ninguna injerencia ahí. Los dos son pateadores de penales. Obviamente Leo está claro y Josef pateó durante dos temporadas en Atlanta, así que... Patee uno u otro, ellos lo definen y está bien lo hagan o no lo hagan”.

- “El hecho de tener una banca confiable hace que los partidos puedan torcerse a través de una modificación. El hecho de los lesionados que vuelven, hoy llegó Facundo Farías y mañana entrena nosotros. Mañana llega Tomás Avilés y entrenará con nosotros. Estén habilitados o no, van a viajar a Philadelphia”.

