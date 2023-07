“Facu is back”: Real Madrid confirmó el regreso de Campazzo tras su paso por la NBA

Facundo Campazzo firmó con Real Madrid hasta 2027

Facundo Campazzo decidió volver al lugar donde fue feliz. El Real Madrid confirmó en las últimas horas lo que era un secreto a voces: el base argentino se vestirá de blanco nuevamente luego de su paso por la NBA y su temporada en el básquet de Serbia.

Te puede interesar: Facundo Campazzo vuelve al Real Madrid de baloncesto

A los 32 años, el hombre que brilló en territorio español dejó atrás su estadía en los Denver Nuggets, el breve paso por Dallas Mavericks y la reciente temporada en el Estrella Roja de Belgrado para iniciar una nueva vida en el Merengue. El base firmó un contrato de cuatro años hasta junio de 2027.

Facu se inició en Peñarol de Mar del Plata, pero ya para el 2014 emigró al Real Madrid. Si bien en una primera instancia no pudo afirmarse, decidió marcharse cedido al UCAM Murcia para encontrar su ritmo. Y lo logró: volvió al club madridista para convertirse en una estrella que generó el interés en equipos de la NBA.

Facu jugó en Denver Nuggets y luego en Dallas (Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports)

Tras la firma de su nuevo vínculo con la Casa Blanca, el ex Estrella Roja habló de lo valioso que es para él y su familia volver a la capital de España. “Significa mucho tanto para mí como para mi familia volver a la que siento que es mi casa. Siempre tuve buenos momentos aquí. Me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido”, dijo.

Te puede interesar: Así se pronuncia Vinicius por el racismo ante la juez: “Me insultan porque soy de raza negra, no se puede hacer eso”

“Gente con la que me sigo relacionando desde que me fui hasta el día de hoy como el presidente, la dirección, amigos, jugadores, staff, gente del carrito… Con mucha gente he seguido en contacto. Las relaciones que he dejado aquí, amigos y compañeros, son las que más extraño y eso me ha empujado también a volver. A mi familia le encanta Madrid, el equipo, mi hija nació aquí y era muy importante la comodidad de la familia para estar tranquilo y ellos están felices”, agregó Facu.

Tras perder en la final de la Liga Endesa contra su clásico rival, el Barcelona de su amigo y compatriota Nicolás Laprovittola, Campazzo sabe que se vienen importantes desafíos para el Merengue. “Siempre que se habla del Madrid se habla de títulos y en cada título que se nos presente hay que intentar conseguirlo. Vamos a trabajar día a día toda la temporada para conseguir cada título que se nos presente, vamos a intentar dejarlo todo en cada partido para que peleemos por las cosas importantes de nuevo y vamos a dejar todo por ese objetivo”

Te puede interesar: El polémico método que utiliza Vinicius Jr. para seleccionar a las invitadas de sus fiestas

EL COMUNICADO OFICIAL

El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Facundo Campazzo por el que el jugador queda vinculado al club durante 4 temporadas, hasta el 30 de junio de 2027.

Facundo Campazzo regresa al Real Madrid para afrontar su segunda etapa en nuestro club, con el que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

A nivel individual, defendiendo nuestra camiseta, Campazzo ha sido elegido 2 veces en el quinteto ideal de la Liga (2018-19 y 2019-20), 1 vez MVP del playoff final de la Liga (2018-2019), 2 veces MVP de la Supercopa (2019 y 2020) y 1 vez MVP de la Copa del Rey (2020).

Con la selección argentina ha ganado 8 medallas: 3 de Oro (Campeonato Sudamericano de 2012, Juegos Panamericanos de 2019 y AmeriCup de 2022), 4 de Plata (Campeonato Sudamericano de 2014, AmeriCup de 2015 y 2017 y Copa del Mundo de 2019) y 1 de Bronce (AmeriCup de 2013). Además, ha sido elegido en el mejor quinteto de la AmeriCup en las ediciones de 2013, 2017 y 2022.

Facundo Campazzo afrontará su sexta temporada en el Real Madrid, con el que ya ha vivido una de las épocas más exitosas de nuestra historia.

Seguir leyendo: