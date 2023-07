Laporta habló otra vez del frustrado fichaje de Messi en Barcelona y relató detalles de la negociación

Laporta dio su versión del frustrado fichaje de Messi por Barcelona

Así como ocurrió hace dos años atrás, cuando Lionel Messi abandonaba Barcelona para recalar en París, el astro argentino volvió a ser el protagonista absoluto del mercado de transferencias de esta temporada al acabar su contrato con el PSG y firmar con el Inter Miami.

En medio de ese camino, el club azulgrana estuvo muy cerca de recuperarlo pero finalmente no pudo darse y el presidente, Joan Laporta, dio su versión de por qué no se llevó a cabo uno de los regresos más esperados por los fanáticos del fútbol mundial.

“Había posibilidades, habíamos quedado que sería así. El jugador quería, el padre también pero los ritmos son distintos. No queríamos que nos pasara lo de la otra vez y les dijimos que cuando tuviéramos fair-play les avisábamos”, comenzó explicando el dirigente catalán en diálogo con Mundo Deportivo.

“Pasó un tiempo, estaba todo el contrato acordado, pero Jorge quiso venir a hablar conmigo y nos dijo que se había decidido por el Inter Miami porque había pasado unas temporadas muy duras en París, donde estaba muy presionado, que en Miami estaría más tranquilo y podría pensar en la Selección y a pesar de haber querido venir al Barça, pasar otro año así no lo quería. Es comprensible”, detalló.

Los fanáticos del Inter Miami ya palpitan la llegada de Messi (AP)

Al mismo tiempo, aseguró que, pese a que no hubo una oferta formal sobre la mesa de los Messi, “era algo que estaba hablado con Jorge y estaba todo definido” y que sólo restaba esperar “la autorización de La Liga para que cupiera el contrato”.

En lo personal, Laporta afirmó que quería que se diera la operación para remediar lo que sucedió en 2021, cuando decidió no renovarle el contrato a Leo para estabilizar la economía del club: “Eso le daba solución a una situación que no supe llevar bien. Puse por encima al club que al mejor del mundo”.

El presidente azulgrana, que ya dio vuelta la página, remarcó que todo finalizó en buenos términos, aunque no siguieron hablando después de esa reunión que se hizo pública: “Le deseamos que le vaya bien en Miami y el Barça es su casa. Es una relación que se acabó cuando fue a París, se retomó sin lograr lo que queríamos ambas partes y ahora es correcta”.

Con respecto a eso, también confirmó que habrá un “super homenaje” para el máximo ídolo del FC Barcelona: “Alguien me dijo de hacerlo el día del 125 aniversario y estaría muy bien un reencuentro con todos los que han hecho grande el Barça en estos 125 años”.

Por último, el abogado y empresario culé no quiso cerrar del todo la puerta ante un hipotético regreso del argentino al club como jugador: “Lo veo más complicado y habría que preguntárselo a él. Esta vez tuvo la idea de venir, nosotros queríamos que viniera, siguiendo por Xavi, la directiva y por mí. No se ha dado. Leo se cuida mucho, tiene un talento excepcional y podría rendir siempre porque siempre es determinante como se vio en el Mundial pero no voy a arriesgarme”.

No es la primera vez que la máxima autoridad del club catalán se refiere a esta situación. Semanas atrás había asegurado: “Teníamos pactado con LaLiga que para Messi dedicaríamos una parte de los recursos que tenemos. Dentro del plan de viabilidad estaba contemplado”.

