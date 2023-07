El primer mensaje de Antonela Roccuzzo tras la llegada a Miami con Leo Messi y sus hijos

El mensaje de Antonela Roccuzzo en su llegada a Miami

La familia Messi ya está en Miami. Después de disfrutar sus vacaciones en las paradisíacas playas de Bahamas, Lionel y compañía desembarcaron en la ciudad de la costa Este de los Estados Unidos de cara a lo que será la presentación oficial del astro rosarino en su nuevo club, el Inter Miami.

El capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar llegó en horas de la tarde a la ciudad y lo hizo acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Una vez que bajaron del avión privado que los trasladó desde la zona del Caribe hasta Miami, luego se dirigieron a un destino que todavía se desconoce.

Tras su arribo, la primera en reaccionar fue la pareja del histórico número 10. Antonela usó sus redes sociales y escribió el primer mensaje en la que será su nueva residencia junto al resto de su familia. “Un nuevo comienzo”, fue lo que publicó Antonela junto a dos emojis: uno de un corazón y otro de una cara emocionada. En la imagen, se puede ver una captura de unas palmeras y la playa con arenas blancas de Miami.

En las últimas horas, la prensa local desactivó detalles de lo que será el evento donde se lo verá a Messi por primera vez como jugador de su nuevo equipo. El lugar elegido para que los fanáticos del Inter Miami puedan ver a su nuevo jugador franquicia será el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale.

Las vacaciones de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo, Mateo, Thiago y Ciro

Si bien en un principio el acto iba a comenzar a las 20 (hora local), luego se modificó a las 18, por sí la selección de Estados Unidos clasifica a la final de la Copa de Oro, para que ambos acontecimientos no ocupen el mismo rango horario. El medio estadounidense The Athletic adelantó que la MLS está en negociaciones con la Concacaf para transmitir la presentación en el medio tiempo. Estados Unidos-Panamá y Jamaica-México serán las llaves de semifinales que se definirán este miércoles.

El acto titulado “The Unveil” (la revelación) contará con “entretenimiento, discursos sobre el campo y más”, según aclararon desde la oficina de prensa del equipo rosa. Los arribos de Messi y Busquets ya son una realidad en el elenco de Miami, pero se espera que en las próximas horas el club haga oficial el acuerdo con Jordi Alba, aunque el lateral podría ausentarse a la presentación del domingo porque su esposa, Romarey Ventura, podría dar a luz a su tercer hijo durante los próximos días.

Si bien todavía la Pulga no habló de manera oficial como flamante refuerzo del conjunto que tiene a Jorge Mas como propietario, el ex futbolista del PSG apareció en una entrevista que dio durante su estadía por China para jugar con la Selección y se refirió a su nueva vida. “Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”, declaró Messi sobre este nuevo desafío en Miami en los especiales de la TV Pública sobre el Mundial llamada “Llave a la Eternidad”.

