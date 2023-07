Novak Djokovic venció a Andrey Rublev y avanzó a semifinales de Wimbledon

Novak Djokovic venció a Andrey Rublev (7) por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3 para avanzar a las semifinales de Wimbledon, instancia en la que se medirá a Jannik Sinner, quien derrotó en el turno previo al ruso Roman Safiullin.

Su victoria lo deja en carrera para poder lograr El Grand Slam, hazaña que supone obtener los cuatro máximos trofeos del circuito tenístico en una misma temporada. Vale recordar que Djokovic ya se alzó con el Abierto de Australia y el Roland Garros de este año. De llevarse el primer premio, sería su 24° título en competencias de esta índole, ampliaría su ventaja contra Rafael Nadal (22) como el más ganador de estos certámenes y alcanzaría a Su Majestad Roger Federer como el más ganador de este torneo desarrollado sobre la hierba, ya que el suizo se retiró del deporte con ocho galardones.

Nole está a la caza de su cuarto título de 2023, ya que también levantó el ATP 250 de Adelaida. Bajo esa meta, eliminó al argentino Pedro Cachín, al australiano Jordan Thompson, el suizo Stanislas Wawrinka y el polaco Hubert Hurkacz. Este último fue el primer privilegiado de haberle ganado un parcial en medio de un inicio arrollador para el ex número 1 del escalafón de la ATP.

Su próximo rival será Sinner. El italiano se encuentra en la 8° posición del ranking y viene de vencer a la revelación de Wimbledon, Safiullin. La raqueta rusa (92) había sacado de competencia a dos Top 30 como Roberto Bautista Agut y Denis Shapovalov, pero no pudo doblegar a Sinner, quien busca su segundo trofeo del año después del logrado en el ATP 250 de Montpellier disputado sobre cancha dura.

Novak Djokovic avanzó a las semifinales de Wimbledon (REUTERS/Andrew Couldridge)

Un dato positivo para Novak Djokovic es su paternidad contra un rival al que ha vencido en las dos ocasiones en las que se han enfrentado. Su primer choque se dio en 2021 por el Masters 1000 de Montecarlo, cuando se impuso 6-4 y 6-2, mientras que Wimbledon los confrontó en los cuartos de final de la temporada pasada. El máximo ganador de Grand Slams en la rama masculina se repuso a una desventaja de dos sets abajo para llevarse el pasaje a semifinales de esa edición por 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2. Días más tarde, levantaría el trofeo frente a Nick Kyrgios.

Finalizado el juego ante Rublev, Djokovic ofreció su testimonio a la transmisión oficial y se refirió a una de las tantas marcas que podría alcanzar en su reinado: igualar a Margaret Court como el más laureado en Grand Slam con 24 títulos entre hombres y mujeres. “No quiero pensar mucho en estadísticas. Todavía estoy acá, estoy activo y dirijo mi atención al próximo partido. Será difícil. Me gusta la manera como jugué hoy y la energía que sentí. Fue una gran victoria”, analizó.

“Me encanta que todos me quieran ganar. Es verdad. Cualquier jugador quiere estar en la posición de que todo el mundo quiere ganarte. Es un privilegio. La presión es parte de lo que hacemos y es parte de nuestro deporte. No importa los años que pase o si jugas a nivel profesional o no. La presión es algo que me gusta afrontar, despierta las emociones más hermosas dentro de mí y me inspira a jugar mi mejor tenis. Sé que ellos quieren ganar, que me quieren derrotar, pero no lo logran”, sentenció.

