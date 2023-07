Conmoción por la trágica muerte de la leyenda Mikala Jones que estremeció al mundo del surf: el dramático relato de un testigo

El deportista sufrió un corte mortal en la arteria femoral

Las islas Mentawai en Indonesia fueron el epicentro de una tragedia que golpeó al mundo del surf. El profesional de la disciplina, Mikala Jones, sufrió un corte en la arteria femoral mientras desarrollaba una práctica en el archipiélago asiático y murió desangrado a los 44 años. Esta situación fatal sucedió el último domingo 9 de julio tras intentar pasar por una ola que medía más de tres metros de altura. No llegó a tiempo a salir de la misma y la turbulencia le ocasionó una lesión en la ingle de la cual no se pudo recuperar.

Así lo contó Santiago Pereira, un surfer uruguayo que estaba en el lugar de los hechos. En declaraciones vertidas por el portal especializado Duke Surf, declaró: “Él se puso su Go Pro en la boca y empezó a remar con mucha energía para agarrar la segunda ola de la serie, la agarró, era muy grande, tres veces su tamaño… Al salir de la espuma varios segundos más tarde, notó que se hizo un corte en la ingle, por lo que decidió soltarse el ‘leash’ (cuerda por medio de la cual el surfista se mantiene atado a la tabla) para que no le cinche la pierna”. La hipótesis principal del suceso involucra a la propia aleta de la tabla como la responsable de la herida mortal.

Pereira prosiguió su relato: “Venía la siguiente ola atrás inclusive más grande que la que él se agarró y no podíamos entrar a buscarlo. Él pudo pasarla por abajo. Luego otra igual de grande, también la pudo pasar por abajo pero esta vez ya estaba sin fuerzas y no podía bracear más. Ahí pudimos buscarlo, su sobrino le cedió su tabla y se desmayó arriba de la tabla”.

“Perdía mucha sangre. Lo subimos a la lancha, le hicimos torniquete con un leash y lo apretamos con un palo, mientras que le agarrábamos las manos diciéndole que no se duerma que se quede con nosotros. Él respiraba. Cada unos minutos se intentaba mover y se quejaba suave pero intensamente”, agregó.

Mikala Jones falleció a los 44 años (Getty Images)

“En el camino, pedimos auxilio y una ambulancia. 20 minutos después llegamos a la costa de Tuapejat donde nos esperaba la ambulancia. Lo bajamos de la lancha con varias personas ayudando. Él estaba ido, totalmente inconsciente. Lo llevamos hasta la camilla de la ambulancia, cerramos las puertas y se fue hasta el hospital pero ya era muy tarde, Mikala ya se había ido, hace más de 20 minutos antes de subirlo a la lancha Mikala ya había perdido mucha sangre”, concluyó.

Este desgarrador testimonio se suma a las emotivas palabras de la hija de la víctima, Isabella Lokelani Jones, en una publicación dentro de su cuenta personal de Instagram: “Estoy con tanta incredulidad en este momento, esto no se siente real. Te quiero tanto papá y me gustaría poder darte un último abrazo. Ojalá pudiera decirte otra vez cuanto te quiero y gracias por ser el mejor padre. Desearía que aún estuvieras aquí con nosotros, no se suponía que te fueras todavía. Esto es demasiado pronto. Sé que estás en un buen lugar. Desearía que esto nunca hubiera pasado y que pudiéramos levantarnos e ir a surfear juntos mañana por la mañana”.

“Mi padre tuvo un grave accidente de surf y no sobrevivió. Estoy feliz de que estaba haciendo lo que más amaba. La vida nunca será la misma sin ti. Te extraño mucho, haría cualquier cosa para tener un momento más, incluso si fuéramos nosotros discutiendo y luego riéndonos a carcajadas. Gracias por enseñarme tantas lecciones de vida y estar siempre ahí para mí. Vuela alto. Eres una puta leyenda”, concluyó.

El oriundo de Rocky Point, Hawaii, abandonó su lugar de nacimiento en los últimos años. Se asentó en Indonesia y llegó a ser tapa de varias revistas para transmitir su conocimiento en la materia. Su familia lo acompañaba en esta pasión, ya que sus hermanos Daniel y Malia, también fueron profesionales del surf. Además, llegó a ser competidor a fines de la década de 1990 y principios de los 2000, pero luego se dedicó al free surfing, modalidad enfocada a buscar olas para el disfrute del deporte.

El mensaje de la hija de Mikala Jones por su muerte

