Roberto Ayala relató la preocupante situación que vivió tras el penal de Montiel que consagró a Argentina en el Mundial de Qatar

Roberto Ayala contó qué le pasó cuando Gonzalo Montiel convirtió su penal en la final del Mundial de Qatar

Tras una dramática y cambiante final, todo se definió en los penales. Luego de la buena actuación del Dibu Martínez en el arco, Gonzalo Montiel fue el encargado de mandar al fondo de la red el definitivo remate que decretó la victoria de Argentina sobre Francia en el Mundial de Qatar. Mientras todo el pueblo albiceleste explotaba de alegría en el Estadio Lusail, hubo un integrante que vivió una inesperada situación.

Por primera vez, Roberto Fabían Ayala, ex gloria de la selección e integrante del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni, contó por primera vez qué le pasó durante los festejos por la obtención del título del mundo en diálogo con Radio Continental.

“Yo esperaba que esto no pasara, que no saliera. De a poco van saliendo... Tira el penal Gonzalo y me doy vuelta y se me aflojan las piernas, no sentí más nada. Dani (Martínez), el doctor, vino enseguida. Estuvo conmigo. No salió a festejar. Entre llanto y como podía hablar le decía que no me podía parar. Me decía ‘relajá, tranquilo’. Para mi fueron muchos minutos, pero no sé. Hasta que me puse en pie y vi lo que estaba pasando”, rememoró el medallista de plata en Atlanta 1996 y medallista de oro en Atenas 2004. Luego, añadió: “Lionel lo abraza y le dice que va a patear el penal. Le tocó hacer un penal, por una mano casual, algo que pasó. Habrá querido hacer un pozo y meterse, pero tuvo entereza para patearlo. Tremendo lo de Gonzalo. Esa es la energía que se movía. En la arenga, el arquero (Dibu Martínez) dice ‘vayan tranquilos, que yo uno o dos voy a atajar’. Iban con el pecho inflado, con tranquilidad”.

El Ratón, subcampeón de la Copa América 2004, advirtió que “sabemos lo que se viene. En el fútbol no es lo que hiciste, sino lo que vas a hacer. Hay muchos desafíos por delante, hay que volver a arremangarse. Todos empezaremos con la frase que la Eliminatoria es difícil, y ahora más, porque todos le van a querer ganar al campeón del mundo. Tenemos que seguir con la misma humildad para afrontar cada partido, como se hizo durante todo el proceso. Ese compromiso, predisposición de cada jugador de aportar lo suyo en cada momento”.

Durante la charla, el ex defensor del Valencia de España explicó cuál es el mensaje que baja de manera constante Lionel Scaloni: “Siempre hablo de la palabra compromiso porque el técnico lo dice en cada momento, que sin compromiso no podemos ir a ningún lado. Fue eso, encontrarnos con jugadores muy comprometidos, que estaban creciendo y creyeron en una idea. Hay un jugador que solo tenía el puesto asegurado y el resto debía arremangarse y luchar por un puesto. Lionel llegó y tuvo que hacer un recambio. Llamó y contactó a la gente que creía que podía ayudarlo. No sé si terminar como terminó, pero si competir bien. Fue eso, aprovechar el momento”.

Si bien los futbolistas suelen guardarse las camisetas, botines o pantalones que utilizaron en un partido importante, Ayala explicó que atesoró alguna indumentaria y las acreditaciones de los partidos. “Tengo una réplica de la Copa, la tengo en el placard. Todos los días la veo para ver si es verdad”, soltó.

Otras frases destacadas de Roberto Ayala:

“Hace poco recién vi el primer tiempo. Más para analizar que otra cosa, no como hincha. Estaba buscando unas cosas. Después no lo vi más”

“No sé si estaba para ganar 4-0, pero daba la sensación que estábamos bien en todas las líneas y bien encarado el partido. Cómo salir, dónde presionar, dónde atacar. Estaba saliendo a la perfección. Esa fue la sensación que teníamos de afuera”

“Se me eriza la piel enseguida. Cualquiera me empieza hablar o escuchar una canción y me remite a lo que vivimos. Cuando llegamos acá no paraba de ver videos, me emocionaba muchísimo. Ver abuelos con nietos, hijos abrazándose, mirando los penales”

“Hay juventud, se vio en la Sub 20. Hay buenas piezas, que cuando tengan continuidad y crecimiento en sus clubes, estaremos muy de cerca viéndolos”

“Siempre quisimos y nunca pudimos poder entrenar a principio de semana con una selección local, pero no se da por tema de calendario y compromisos de los clubes”

“Hoy estoy bien con este proyecto, muy a gusto con el lugar que me toca. Sí creo que llegará ese momento de dar un paso y estar al frente de un equipo, pero de momento toda mi energía está acá, dándole una mano a Lionel y agradecido por la oportunidad”