Neymar reveló quién será el próximo entrenador de la selección de Brasil

La figura de la Canarinha avaló su arribo al país sudamericano

Brasil continúa en la búsqueda de un entrenador oficial para encarar el camino mundialista para 2026. La salida de Tite tras la eliminación en cuartos de final del Mundial de Qatar le puso fin a un ciclo iniciado en 2016 e instaló una serie de nombres para fijar su reemplazo, aunque el principal candidato nunca dejó de ser Carlo Ancelotti. El técnico del Real Madrid es el anhelo de los dirigentes y los propios jugadores, ya que Neymar se deshizo en elogios y dio por hecho su arribo para los próximos meses.

Te puede interesar: Mientras aguarda por Carlo Ancelotti, Brasil sufrió una dura derrota ante Senegal

En ocasión de la subasta realizada para el Instituto Proyecto Neymar Jr., la principal estrella de la Canarinha ofreció una entrevista para el canal brasileño Band Sports en la que una de las consultas estuvo referida al posible desembarco de Ancelotti en lo que sería su primera experiencia a nivel selecciones: “Brasil tendrá la oportunidad de tener un entrenador extranjero como él. Es un tipo que lo ha ganado todo. Seguro que nos va a enseñar mucho”.

Otra de las frases que resonó se vinculó con el futuro próximo del jugador de 31 años, quien no descartó su regreso al fútbol brasileño para vestir la camiseta del elenco donde debutó profesionalmente: “La vida de un futbolista es muy dinámica. A veces estás en un sitio y luego cambia. Claro que sueño con volver a jugar en Brasil, sueño con volver a jugar en el Santos. Espero que pueda suceder algún día. El fútbol está lleno de sorpresas”.

Te puede interesar: La estrategia del Real Madrid en el mercado ante los rumores sobre Mbappé y la decisión de Ancelotti con Nico Paz

Más allá de esta afirmación, las palabras enfocadas en el técnico fueron los dichos más resonantes por todo lo que rodea su llegada, ya que Ancelotti tiene contrato con la Casa Blanca hasta junio de 2024 y no es una opción válida adelantar su partida. A pesar de este dato, todo parece estar definido porque el titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, mantuvo reuniones con el protagonista en España durante la semana pasada y definieron los pasos a seguir hasta que llegue el momento de la asunción. No habría anuncio oficial antes de comienzos del 2024, cuando Carleto le confirme a Florentino Pérez y el resto de la dirigencia madrileña que no continuará una vez que concluya el vínculo.

En este sentido, Rodrygo Goes, dirigido por el italiano en el Merengue, asistió al mismo evento y debió responder sobre la posibilidad de compartir momentos alejados de Europa: “Sé que es el plan A de la Selección, el presidente quiere contar con él y los jugadores también lo queremos. Para mí, para Vini, para Militão... (jugadores del Real Madrid) ya lo conocemos, conocemos su grandeza. Tenerlo en el equipo será muy importante. Pero aún no hay nada confirmado. Esperamos que cuando acabe contrato se sume a la selección”.

Carlo Ancelotti tiene contrato con Real Madrid hasta 2024 (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Si bien legalmente no se puede firmar ningún contrato, por lo menos hasta seis meses antes de que se venza su vínculo con el subcampeón liguero (30 de junio de 2024), el experimentado DT de 66 años habría aceptado la propuesta de tomar el cargo y designará a un colaborador específico para que comience a trabajar en la transición junto al interino Ramón Menezes, según informó el medio brasileño O’Globo. Este plan, consideran, que es el más adecuado y prolijo hasta que Ancelotti pueda desvincularse formalmente de la institución española, que ya está al tanto del acuerdo con Brasil.

Te puede interesar: Aseguran que Ancelotti será el próximo entrenador de Brasil: el particular anuncio en medio de la transmisión del amistoso con Guinea

Además, la reacción del plantel al ser consultado sobre el orientador tetracampeón en la Champions League fue positiva en un cien por ciento. Rodrigues encaró ese cónclave con las máximas figuras de la Canarinha. Uno de los que participó fue Marquinhos, junto a Danilo, Alisson y Casemiro. Fue el propio zaguero central del París Saint-Germain (PSG) quien reveló los presentes en esa charla y los detalles de aquella cita: “Nuestro presidente ya nos ha dado bastante información. Tuvimos una conversación con él, y no me corresponde a mí dar información del paso a paso de lo que está haciendo la selección. Depende de la forma. Nosotros damos ideas, pero la decisión es suya”.

En igual sentido, el presidente del fútbol brasileño enalteció al DT: “Está bien valorado también por las palabras de todos los futbolistas que dirige. Es la persona ideal. Es un gran gestor de grupos. Entiendo que es uno de los mejores entrenadores del mundo y encajaría con Brasil que es una de las mejores selecciones del mundo”. El director está frente a su primera chance de dirigir su primer Mundial en 2026 (disputó dos como jugador en 1986 y 1990). Por el momento, el equipo seguirá al mando de Menezes, conductor de la Sub 20.

Bajo este escenario, Neymar y Rodrygo alzaron sus voces en medio de un evento benéfico del instituto que lleva el nombre de la figura del PSG. La gala celebrada este jueves por la noche contó con una subasta de un elemento donado por Lionel Messi a su -ahora- ex compañero en el campeón de la Ligue 1. El galardón entregado en su último partido dentro del Parque de los Príncipes, que contiene el número 30 (su dorsal), su nombre y el escudo del club, fue ganado por el famoso streamer Casemiro, a cambio de USD 173.000. Todo lo recaudado será destinado a financiar los proyectos del establecimiento, cuyo objetivo es promover la inclusión social de jóvenes y adolescentes de 7 a 18 años, con un aporte a la formación, estudios y sostenibilidad para el progreso.

Seguir leyendo: