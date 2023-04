El partido entre Unión y Lanús fue suspendido por la tormenta en Santa Fe: las imágenes de los daños en el estadio

Las inclemencias del tiempo obligaron a suspender preventivamente el encuentro entre Unión y Lanús que iba a disputarse este domingo a las 18.30 en la ciudad de Santa Fe. Fuertes ráfagas de viento que azotaron gran parte del país provocaron la voladura de una canaleta en una de las plateas del estadio 15 de Abril.

Te puede interesar: Luego de una semana cargada de optimismo, Independiente derrota 1-0 a Belgrano en Avellaneda

“El partido fue suspendido debido a fuertes ráfagas de viento que afectaron un sector del estadio. La decisión fue tomada para resguardar la seguridad de los espectadores, planteles y trabajadores”, comunicó el Tatengue en un parte de prensa. En tanto que desde el club granate lamentaron la situación y también emitieron su comunicado: “A raíz de los fuertes vientos en Santa Fe, por los cuales se desprendió parte de la zinguería del estadio 15 de Abril, autoridades provinciales, bomberos y policía no pudieron garantizar la seguridad del espectáculo deportivo, quedando suspendido y pendiente de reprogramación por parte de la Liga Profesional”.

El árbitro Fernando Espinoza decidió cerrar la planilla del encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional al no tener las garantías suficientes para iniciar el cotejo. “Tomamos media hora para ver si se podía solucionar. El problema es que si se corta ese pedazo que está atado, el tirante restante queda libre y hay mucho viento”, indicó el referí. “No me dieron las garantías para jugar. Ni municipio, ni bomberos ni el ministerio de seguridad. Encima la gente de la obra no está”, completó.

Te puede interesar: Pablo Cavallero, manager de Independiente: “No me preocupa el descenso”

El subsecretario de Seguridad Preventiva, Gustavo Puchetta, dio los motivos por los cuales se consensuó la suspensión del encuentro: “No podemos correr ningún riesgo. Una vida no vale un partido de fútbol. Hay que analizar la fecha de la postergación. Mañana hay apertura de sesiones y habrá un operativo abocado a eso”.

“Por decisión de los organismos policiales, municipales y también de Bomberos de la Provincia de Santa Fe, el partido entre Unión y Lanús fue suspendido con fecha a definir en los próximos días”, informó la Liga Profesional.

El suceso lamentable de esta suspensión fueron los incidentes que se registraron en las inmediaciones del estadio entre los simpatizantes de Unión y la policía santafesina, que reprimió con balas de goma. Los aficionados tatengues mostraron su enojo contra la dirigencia del club con cánticos.

Te puede interesar: El micro de River Plate chocó varios vehículos estacionados en la previa del partido ante Atlético Tucumán

Seguir leyendo: