Jorge Almirón en “modo Boca”: las historias que compartió en la antesala del Superclásico con un dardo a River Plate

Boca Juniors continúa en franca levantada desde la llegada de Jorge Almirón como entrenador. Desde que reemplazó a Hugo Ibarra como técnico, y a Mariano Herrón como DT interino, el Xeneize fue mostrando mejorías en los encuentros que disputó pese a las derrotas con San Lorenzo y Estudiantes, le ganó sobre la hora a Deportivo Pereira por la Copa Libertadores, igualó en la agonía del juego con Rosario Central y triunfó con claridad ante Racing Club. Esta última victoria ante la Academia en La Bombonera, que le permitió cortar una racha de tres derrotas al hilo como local, lo dejó a Jorge Almirón más que conforme con la labor de sus dirigidos.

Te puede interesar: Refuerzo gratis y del gusto de Jorge Almirón: quién sería la nueva cara de Boca Juniors en el próximo mercado

“Todos están creciendo, yo estoy muy contento por la predisposición de todos los jugadores, hay un gran grupo. De las puertas para adentro siempre fueron positivos cuando la estaban pasando mal. Estamos creciendo todos como equipo, la idea era esa, armar un buen equipo. En los entrenamientos se ve una mejoría a la predisposición y dinámica para trabajar”, valoró el DT en la conferencia de prensa.

Es tal la confianza y alegría que tiene Almirón que lo desbordó su pasión por Boca Juniors. Por lo menos así se desprendió por las publicaciones en sus redes sociales. Luego de que él mismo reconociera su admiración por el club cuando lo veía de afuera, e incluso se sacó una foto con un mural con los colores de la institución que subió a su Instagram, esta vez compartió tres stories bien “bosteras”.

Historias de Jorge Almirón en "modo Boca"

Dos de ellas están referidas a los festejos de los goles de Boca Juniors ante Racing. Pol Fernández, Martín Payero y Miguel Merentiel fueron los autores de los tantos con los que el ganó el clásico por 3 a 1. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el que palpita el Superclásico ante River Plate, este domingo 7 de mayo en el Monumental. Se trata de un video que palabras del periodista Flavio Azzaro que le tira un dardo al elenco millonario.

Te puede interesar: El cambio de Jorge Almirón que sorprendió en la formación de Boca Juniors antes de enfrentar a Racing

Dos de las tres stories fueron borradas de su cuenta @jorgealmironoficial, sin embargo algunos de los más de 92 mil seguidores que tiene hizo la correspondiente captura y el video se volvió viral. “Sabias palabras” es el título del video cuyo relato, no actual, del periodista Azzaro va en dirección al rival de toda la vida.

“Garpa que Boca está mal y River está bien porque Boca es el más grande de la Argentina. Cuando gana Boca, no le sirve a nadie; cuando pierde, están todos gritando los goles. Juega Boca contra River y gana River y es ‘perdió Boca’”, es el fuerte mensaje que aparece en un compacto que contiene imágenes de la hinchada del Xeneize.

Te puede interesar: Los mejores memes por la nueva posición de Advíncula en el partido de Boca Juniors ante Racing

“Buen día, xeneizes”, fue el otro video con el gol de Pol Fernández captado detrás del arco por las cuentas oficiales del club. Ese fue el primer gol de Boca Juniors, tras una estupenda cordida de Luis Advíncula, quien había sido la graan apuesta de Almirón, ya que jugó de “8″.

Jorge Almirón utilizó el hashtag "Boca Juniors querido" en una de sus últimas publicaciones en Instagram

“Uno intenta hacer algo que cree que puede hacer, lo había hablado con Luis y creía que podía rendir ahí. Creía que por ahí podíamos atacar, era hacer el desdoble con el Chelo (Weingandt) por ese lado”, explicó el DT, que incluso confesó que no esperaba la formación que Gago plantó: “Yo pensé que iba a jugar (Gabriel) Rojas en el lateral izquierdo, pero jugó Piovi. Pero yo confié en Luis y las jugadas de inicio, con espacios, las aprovechamos”, sostuvo.

Por último, mostró el festejo especial, con cumbia de fondo, de Martín Payero, quien jugó un gran partido, pero se fue expulsado por la gresca que hubo con los futbolistas de la Academia en el complemento y no podrá jugar el Superclásico ante River Plate.

“Me duele porque sé que adentro a veces uno reacciona mal, lo sé porque fui jugador, y el que se siente mal ahora es él. Él reaccionó tratando de defender a un compañero, yo no he visto la jugada y más allá de que se pierde un partido importante, yo quiero que sume minutos. Ahora no hace falta decirle nada, sé lo que debe sentir como jugador. Le tocará jugar a otro”, explicó.

Antes de disputar el Superclásico ante River Plate, Boca Juniors visitará a Colo Colo de Chile, este miércoles por la Copa Libertadores. Será un encuentro clave en las aspiraciones de ambos que son líderes del Grupo F con 4 puntos.

Seguir leyendo: