El Tata Martino reveló por qué rechazó la oferta para ser entrenador de Boca Juniors

El Tata Martino reveló por qué no llegó a Boca Juniors (REUTERS/Matthew Childs)

Gerardo Martino se convirtió en el candidato número 1 a reemplazar a Hugo Ibarra como entrenador de Boca Juniors cuando el Negro fue despedido por el Consejo de Fútbol. Fueron 48 horas de pura vorágine y llamados desde la Ribera a Rosario, donde el Tata descansaba tras su paso por la selección mexicana que incluyó la participación en el Mundial de Qatar 2022. Tras la frustrada tratativa y luego de la asunción de Jorge Almirón, rompió el silencio en una entrevista con el medio The Athletic.

“El mundo que rodea a Boca es enorme. Va mucho más allá del fútbol y del plantel que tenés o las necesidades futbolísticas del club. Hay otra vida dentro del club que es muy signitificativa. Hay un aspecto político que juega un papel importante y hay elecciones a fines de este año”, apuntó Martino en primera instancia.

Y añadió: “Boca actualmente también está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación. Y luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud en este momento. Después de un proceso exigente de cuatro años con México, mi análisis tenía que ser muy detallado. Una vez que aceptás un desafío como este, no hay vuelta atrás. Creía que este no era el momento adecuado para mí. En este momento, Boca necesitaba otro tipo de compromiso”.

El Tata, que admitió que suele cambiar de número de teléfono y lo hizo por última vez luego del revuelo que se generó por la chance de desembarcar en Boca, reconoció que responde los mensajes pero no da entrevistas en Argentina: “Hace seis años que no lo hago, desde que dejé la Selección, y no lo voy a hacer más”. Sobre su futuro profesional, advirtió: “Puede haber buenos proyectos en cualquier liga del mundo, solo te tiene que gustar el proyecto”. Se mostró nostálgico por su paso en Atlanta United en la MLS, pero remarcó que no por su pasado volverá a dirigir en la liga norteamericana. “Me atrajo, me gusta la liga y la posibilidad de volver siempre está ahí. Hay que saber con quién vas a trabajar y de qué se trata el proyecto. Desde allí se puede escribir una nueva página. Es una liga a la que volveré algún día”, cerró.

El Tata Martino, viendo las inferiores de Newell's en el club

Hoy por hoy, el estratega de 60 años disfruta de sus afectos en su ciudad natal y acude asiduamente a ver los partidos de Newell’s y también las inferiores leprosas: “Cuando veo jugar a Newell’s, lo hago como fanático. No analizo esos partidos, me voy feliz a casa cuando gana y no me importa si fue jugando bien o mal. Eso pasa en toda mi familia, todos nos sentimos de la misma manera. Mis hijas, mi esposa, mis nietos, mis suegros, vamos todos juntos a los partidos. Es un asunto de familia y el hecho de que Newell’s esté en el centro de todo nos hace muy felices”.

Esta costumbre de seguir al equipo de sus amores le costó muchas críticas durante su paso por México, luego de que una foto junto a Lionel Scaloni se viralizara durante su mandato como seleccionador del Tri: “Hubo un malentendido. Este tipo de relación con un club no siempre se da. Eso no se entendió del todo. Tengo un vínculo con el club que me ha durado toda la vida. El 80% de mi vida deportiva transcurrió en Rosario y en Newell’s. Es muy difícil separarse de todo eso”.

Respecto a la participación del conjunto azteca en el último Mundial, donde fue eliminado (por diferencia de gol) en la fase de grupos tras empatar con Polonia, perder con Argentina y derrotar a Arabia Saudita, argumentó por qué aisló al plantel en Doha: “No tenés que estar en contacto con el mundo exterior para entender lo que significa jugar una Copa del Mundo. Los jugadores necesitan su privacidad. Ya estaban muy agobiados por las exigencias y expectativas. Hay otras selecciones que hacen las cosas de otra manera. Están acostumbrados a más contacto. Para nosotros era importante aislarnos y no contaminar la concentración con lo que sucedía afuera”.

Asimismo, analizó: “Cuando evalué lo que pasó en la Copa del Mundo, creo que los resultados eran predecibles de acuerdo con las expectativas de México. Deberíamos haber sido el equipo que se enfrentó a Francia en octavos de final, especialmente después de lo que ocurrió en nuestro último partido de la fase de grupos. No se puede cuestionar el esfuerzo de los jugadores durante los tres partidos de la Copa del Mundo”. Y finalmente le deseó éxitos a su compatriota y sucesor Diego Cocca: “El camino no será fácil para él. No ha dirigido muchos juegos y ya está pasando por lo que yo comencé a experimentar al final de mi segundo año y al comienzo de mi tercer año (por las críticas). Espero que tenga la fuerza para soportarlo y seguir adelante”.

