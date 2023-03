“Te amamos”: la romántica dedicatoria de Antonela Roccuzzo a Messi después de la fiesta de campeón de Argentina

El romántico mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

Lionel Messi atesorará la noche del último jueves en el Estadio Mas Monumental dentro de su memoria. La victoria de la selección argentina por 2-0 ante Panamá quedará en un segundo plano ante el caluroso festejo de los hinchas con el plantel campeón del mundo en Qatar. El emblema estuvo acompañado durante toda la jornada por su círculo íntimo y, un día después de la algarabía, su esposa, Antonela Roccuzzo, escribió un emotivo mensaje en las redes sociales.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro se mantuvo cerca de la Pulga durante el partido, ya que toda la familia se ubicó a metros de los bancos de suplentes para observar la actuación del mejor jugador del mundo: “Amor por la pelota, por tu país y tu gente. Amor por tu equipo, que resultó ser un grupo de amigos. Amor que vuelve triplicado por todos los que pueden percibir esa energía tan noble con la qué haces tu trabajo”.

Más de 34 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram pudieron observar las imágenes elegidas para ilustrar la publicación con instantes familiares sumado al preciso momento donde Leo levantó la Copa del Mundo junto a todo el plantel. “Amor, Alegría, Emoción compartida. Todo eso y mucho más se vivió anoche. Gracias infinitas. Te amamos”, concluyó.

La mujer de 35 años se había mantenido ajena a su celular en las primeras horas de la celebración, ya que su única reacción había sido un reposteo a la historia publicada por Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, en la que se observan a las parejas de los futbolistas. Recién esta mañana aprovechó para publicar distintas fotos. En una de ellas está dándose un beso con el atacante del París Saint-Germain (PSG).

El posteo de Lionel Messi

En medio de la celebración, Roccuzzo también protagonizó una charla cómplice con Tini Stoessel, novia de Rodrigo De Paul, y acompañó en todo momento a su marido, quien agarró el micrófono y se animó a esbozar algunas palabras ante los fanáticos: “Primero que nada, gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeones del mundo, sino también de antes, desde la Copa América”.

“Siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, la Copa del Mundo”, declaró. Y se ilusionó con repetir la gesta en 2026: “Sigamos haciendo esto, disfrutemos esto, y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder. Ojalá no pasen tantos años, es muy difícil, depende de muchas cosas, a veces por detalles no se pueden conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella”.

También dejó su opinión en las redes, donde eligió la misma imagen de portada que su compañera de vida para ilustrar una jornada muy especial en su carrera: “Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño… Están siendo unos días muy muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. GRACIAS!!!”.

