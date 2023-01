Dani Alves desmintió la denuncia en su contra por presunta agresión sexual: “No se quién es”

Dani Alves desmintió la supuesta agresión sexual por la cual fue demandado (REUTERS/Henry Romero)

Luego de la discreta participación que tuvo Dani Alves en la Copa Mundial de Qatar 2022, el defensa brasileño fue demandado por una presunta agresión sexual en contra de una joven en una discoteca de Barcelona. La mujer que habría sido la víctima de tal hecho interpuso, de manera formal, una denuncia en contra del jugador de Pumas.

Ahora a escasos días de que empiece la Liga MX, el lateral se animó a compartir su perspectiva de la situación y desmintió la versión de la persona que lo demandó, ya que aseguró que nunca ha hecho algo como eso. A pesar de que Dani se había mantenido al margen de la controversia, se animó a compartir su postura para defender su presunción de inocencia.

Para el programa español Y Ahora Sonsoles, el jugador de Pumas mandó un video en el que explicó su versión pues algunos medios españoles ya habrían difundido las imágenes del supuesto momento en el que el brasileño agredió a la mujer dentro de un baño de la discoteca Sutton de Barcelona.

Dani Alves aseguró que no conoce a la mujer que lo denunció por supuesta agresión sexual (REUTERS/Carl Recine)

Según relató el también medallista olímpico es que no conoce a la mujer que lo está demandando, así que desmintió todo lo que ha salido en la prensa en torno al tema, pues aseguró que él acudió al antro únicamente para bailar y pasar un buen rato. Pero, a la par confirmó que sí acudió al lugar, la discoteca Sutton, en el que se desenvolvieron los hechos.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio con más gente disfrutando […] Todo mundo sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño”, apuntó.

Y es que ante las acusaciones en su contra, lamentó que la situación escalara a tal grado mediático ya que apuntó que en su vida nunca ha visto a la joven que lo está acusando de tocamientos sin su consentimiento, por lo que negó rotundamente que sea él la persona que habría abusado de la mujer y habría cometido el delito de agresión sexual.

Dani Alves explicó que dentro de sus valores personales, nunca ha invadido el espacio personal de una persona, y menos sin autorización, por lo que enfatizó su versión en la que negó todas las acusaciones en su contra.

“Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé quién es, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica ¡por Dios, no!.

Por último, añadió que el tema está dañando a “su gente”, por lo que pidió que se detenga la controversia. Defendió su versión al afirmar que sus cercanos —amigos y familia— saben cómo es Dani Alves, en consecuencia recalcó el daño que ha recibido sus familiares: “Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque sabe quién soy”, puntualizó.

Dani Alves ya reportó con Pumas para el Clausura 2023 (Foto: @PumasMX)

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la joven, de la cual se desconoce su identidad, la situación ocurrió en la noche del 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Ya en la madrugada del 31 de diciembre, la joven acudió al baño y habría sido seguida por el defensa brasileño.

En el baño del lugar habría ocurrido la agresión, en la que el futbolista habría hecho tocamientos bajo la ropa interior de la joven, así que cuando la mujer fue víctima de la situación solicitó la ayuda del personal del centro nocturno, quienes activaron el protocolo pertinente y avisaron a los Mossos d’Esquadra.

