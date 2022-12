El impactante elogio de una figura de la selección de Inglaterra a Messi y su fórmula para detenerlo en una hipotética final con Argentina

Trent Alexander-Arnold jugó 33 minutos en lo que va del Mundial Qatar 2022

La admiración que despierta Lionel Messi ya carece de ser una novedad dentro del fútbol porque los jugadores más importantes del mundo se rinden ante el emblema de la selección argentina y, en la recta final del Mundial Qatar 2022, una figura de Inglaterra se obnubiló por el talento del “10″.

El lateral derecho del Liverpool, Trent Alexander-Arnold dialogó con el sitio británico TalkSport.com sobre el delantero del París Saint-Germain y no dudó un segundo en ubicarlo dentro del pedestal de los futbolistas más importantes de este deporte: “¿Messi? No hay nada que decir del mejor jugador de todos los tiempos”.

“Es un placer verlo jugar, lo miro siempre que puedo”, contó el defensor de Los Tres Leones y calificó verlo jugar como un suceso “mágico”. Con 35 años, el final de su carrera está cerca, pero Alexander-Arnold trata de evitar pensar en eso: “Incluso a medida que envejece sigue siendo increíble. Estoy seguro de que nunca voy a volver a ver algo parecido. Para ser sincero, solo trato de disfrutar verlo cada minuto”.

Ambas selecciones ya están en los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero van por lados distintos del cuadro. Esto hace que solo se puedan cruzar en una hipótetica final y, en referencia a eso, fue consultado por el antídoto para detener a la figura de la Albiceleste: “No hay manera de parar a Messi. No hay una forma establecida para enfrentar a un jugador así porque es capaz de hacer cualquier cosa en el fútbol. Supongo que pararlo es una cuestión de suerte. Es hacer lo mejor que puedas y esperar que él no haga nada mágico”.

Lionel Messi acumula tres goles en lo que va del Mundial

A pesar de esta declaración, el futbolista inglés de 24 años guarda un recuerdo muy positivo de lo que fue su único partido enfrentándolo dentro de la cancha. El 7 de mayo de 2019 jugó como titular en la histórica remontada del Liverpool por 4-0 frente al Barcelona por las semifinales de la UEFA Champions League. El lateral había ocupado un lugar en el banco de suplentes en lo que fue la caída 0-3 en el encuentro de ida.

Otro de los futbolistas que había pedido por un cruce contra la selección argentina fue Kalvin Phillips. El compañero de Julián Álvarez en el Manchester City fue consultado por un posible cruce ante el elenco de Lionel Scaloni después de golear 3-0 a Senegal por los octavos de final: “Sería lindo obviamente jugar contra el mejor jugador del mundo, quizás en la final. Pero por ahora nos concentramos en el partido contra Francia y veremos qué pasa”.

Lo cierto es que las dos selecciones deberán sortear los escollos que tienen en la siguiente instancia para soñar con estar en el último partido del 18 de diciembre. La Argentina se enfrentará a los Países Bajos el próximo viernes desde las 16, mientras que Inglaterra se medirá ante los Galos este sábado a la misma hora.

