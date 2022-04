La reacción de Wanchope Ábila cuando le hablaron de los conflictos en Boca y su contundente respuesta por si le gritaría un gol al Xeneize

Wanchope Ábila habló de los conflictos en Boca y se defendió

Fulgurante después de haber convertido su segundo gol con la camiseta de Colón de Santa Fe en el empate contra Central en Rosario, Ramón Ábila tuvo una particular reacción cuando desde TyC Sports le mencionaron los problemas y conflictos que atraviesa Boca Juniors, su ex club. “Todo es lindo, todo es lindo”, fue la respuesta del delantero cordobés, luego de una risa socarrona.

Inmediatamente se refirió a su conquista en el Gigante de Arroyito: “Lo importante es que en la corrida no me alcanzaron, lo pude eludir a Servio, definó e hice el gol. Me voy contento porque necesito volver a convertir, que es lo único que me gusta en el fútbol: hacer goles. En eso me estoy preparando”. Y concluyó sobre el tema Boca: “Después los muchachos tratarán de arreglar las cosas”.

El hilo conductor de la nota pasó por el Sabalero, pero siempre tuvo de fondo al Xeneize: “Yo solamente trabajo. ¿Pedirle jugar a Falcioni? No hago esas cosas. Tengo compañeros, compito y me gusta ganar. Me acostumbré con esa camiseta (la de Boca) a ganar y que es lo único que te interesa. Obviamente que tiene un precio, es mejor jugar bien, pero lo único que te interesa es ganar. Ahí te volvés un enfermo por ganar. Puede haber partidos que se te dé y partidos que no, pero siempre los definitorios, los finales y lo importante es jugar momentos decisivos”.

Wanchope aprovechó la ocasión para defenderse de sus detractores: “Leo que muchos dicen ‘no te pueden ganar en velocidad’. Y bueno, vení a ganarme en velocidad, en fuerza y potencia a sacármela y después hablemos. A ver qué fácil que es. Viste que cuando estás sentado con aire acondicionado es fácil hablar”.

Si bien Boca y Colón ya se enfrentaron por la primera fecha de la Copa de la Liga, podrían llegar a cruzarse en alguna instancia final del certamen nacional. Ante la posibilidad del reencuentro con la camiseta azul y oro y el hipotético caso de anotarle un gol a su ex equipo, Ábila aclaró con ironía: “¿Si le hago un gol a Boca Unidos? No... Es una falta de respeto. Si sabés que no (le gritaría un gol a Boca). Yo tengo códigos. ¿A Huracán? Menos, porque tengo mucho cariño y recuerdos. Me ha ido muy bien, la gente me quiere mucho. Sería incapaz”.

Y cerró: “A ningún club que estuve antes le festejaría goles porque uno deja amistades al margen de que le vaya bien o mal. Hay un respeto hacia la gente que trabaja y los hinchas, que siempre hay que tenerlos en cuenta”.

EL RESUMEN DE CENTRAL 2-2 COLÓN CON EL GOL DE WANCHOPE ÁBILA

