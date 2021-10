La corbata que se convirtió en la cábala de River Plate: por qué la usó Gallardo

Marcelo Gallardo es sinónomo de River Plate. Además de llenar las vitrinas del club con títulos como futbolista y entrenador, el Muñeco conoce a la perfección el sentir del hincha y no quiso dejar pasar esta especial oportunidad. En la vuelta del público al Monumental -el destino quiso que el primer partido fuera nada más ni nada menos que en el Superclásico ante Boca-, y luego de un nuevo aniversario del Día Internacional del hincha del conjunto millonario, el DT decidió rendir un homenaje que una tanto a los simpatizantes como a una de las máximas glorias de la institución: Ángel Labruna. Lució una corbata idéntica a la que representaba una cábala para el Feo.

“La vuelta del público fue muy emocionante. Ya la semana lo había sido, emocionaba saber que nos íbamos a reencontrar. Yo personalmente tuve un pequeño homenaje en la semana del hincha de River: me pareció que era una linda manera de homenajear a Labruna, un ídolo de la historia del club, a los hinchas... Necesitaba agradecerles el cariño que me dan siempre. Fue un pequeño gesto hacia ellos, hacia Labruna y hacia su familia, en un partido tan especial”, soltó el Napoleón, uno de los más mimados por la gente en el Antonio Vespucio Liberti. El público, además de dejar en evidencia en reiteradas ocasiones la devoción que tienen por el estratega, solicitaron por su continuidad bajo un único grito de guerra: “Gallardo es de River, y de River no se va”. El contrato del Muñeco finaliza en diciembre de este año (también habrá elecciones en el club) y los hinchas no quieren saber nada con una eventual salida.

Ese mismo cariño es el que siente la gente millonaria por Ángel Labruna. El Feo, como era apodado, quedó marcado a fuego por su amor por la camiseta, su increíble talento dentro del campo de juego y toda su inteligencia cuando se calzó el buzo de DT. Como futbolista jugó entre 1939 y 1959, logrando registros que parecieran ser inquebrantables.

Formó parte de La Máquina (junto a Moreno, Muñoz, Pedernera y Loustau) y de La Maquinita (Vernazza, Prado, Gómez y Loustau), convirtiéndose en una eminencia dentro de Núñez. Dentro de su impactante currículum se destaca por ser el máximo goleador de River y el máximo artillero en la historia de los Superclásico ante Boca, con 16 gritos. También es el segundo futbolista que más veces lució La Banda roja cruzada en el pecho, sólo superado por Amadeo Carrizo.

Luego de su retiro, volvió a hacer historia como entrenador. Fue quien cortó la racha de 18 años sin títulos, consiguiendo un total de 22 trofeos (16 como futbolista y 6 como director técnico). Justamente en ese Metropolitano de 1975 nació una cábala que trascendió cualquier tipo de frontera. Angelito lució buena parte de la temporada una corbata con los colores de la bandera de River Plate.

Ante Garmaz le regaló la corbata a Ángel Labruna

Una de las principales curiosidades que esconde esta prenda es que fue diseñada exclusivamente para el futbolista por Ante Garmaz, un reconocido fanático de Boca Juniors. ”Lo que muchos no saben es que esa corbata me la regaló Ante Garmaz un tiempo antes de que asumiera en River. La diseñó especialmente, era azul con una franja rojiblanca en el centro. A partir de ese entonces, no me la saqué más”, explicó hace varios años.

“¡Si tiene historias! Recuerdo que una vez íbamos con el plantel a Rosario en micro. En el viaje me la saqué y la dejé colgada en el medio del techo. Los jugadores pensaron que era del doctor Melito, empezaron a joder y a uno de ellos se le voló por la ventanilla. Estábamos llegando a Rosario y pregunté: ‘¿Muchachos, y mi corbata?’. Cuando les miré la cara a todos me di cuenta que alguna cagada se habían mandado. Creo que Mostaza Merlo se acercó y me contó lo que pasó. Hice que el micro pegara la vuelta y terminamos todos caminando por la banquina buscando esa bendita corbata, hasta que por suerte la encontramos. ¡Ni loco la iba a perder!”, es uno de sus memorables recuerdos que se pueden leer en el libro Anécdotas del Superclásico.

La camiseta de River inspirada en la corbata de Labruna

La corbata se convirtió en un ícono para River Plate, a tal punto que ese diseño se vio reflejado en una de las camisetas alternativas que utilizó en 2016. La misma era negra, con dos franjas blancas y una roja en el centro, simulando una bandera del Millonario.

“Seis años después (ocho en realidad, porque fue diseñada en el 2013), creo que la dejaría casi igual. Pero trataría de cambiarle algunos detalles. Fue en homenaje a uno de los más grandes ídolos del club: el Señor Ángel Labruna”, escribió en su cuenta de Instagram Martín Tibabuzo, quien fuera el creador de esa camiseta.

Un año antes de que esa camiseta saliera a la luz, en el club se presentó de manera oficial una estatua en honor a Angelito. La misma pesa aproximadamente seis toneladas, mide 6.7 metros y su autora fue Mercedes Savall, la misma escultora que está llevando adelante la estatua de Marcelo Gallardo.

La mítica corbata, exhibida en el Museo de River

La corbata, como no podía ser de otra forma, está exhibida en el Museo de River (ubicado a metros del estadio Monumental). La misma se encuentra junto a una fotografía de su época como entrenador, una de su paso de futbolista (al igual que una remera -camisa para ser más preciso- de la temporada 1947) y algunos carnets de su paso por la institución.

