El Mono Burgos es el principal candidato para dirigir a un equipo del fútbol argentino

El Mono ya había sido sondeado por dos clubes del fútbol argentino: San Lorenzo y Racing (Foto: Reuters)

La última derrota de Newell’s frente a Independiente por 2 a 1 en el Estadio Marcelo Bielsa desastibilizó el presente de Frank Darío Kudelka al mando de la Lepra. En lo que va de la Copa de la Liga Profesional tan sólo pudo cosechar un punto frente a Talleres de Córdoba y perdió los tres restantes frente al Rojo, Vélez y Boca. En los pasillos de Rosario ya comienza a sonar un nombre de calibre internacional: Germán Adrián Ramón Burgos.

“No tengo nada para decirles, no manejo la premura de decir cosas que ustedes quieren escuchar. No hablé con los directivos, entiendo la premura de ustedes, pero si no encuentran la respuesta, pido respeto y que no sigan preguntando por lo mismo. Será lo que tenga que ser. Hay que ponerse en el lugar de la persona y respetar el momento”, fueron las palabras de Kudelka ante el aluvión de rumores sobre una posible salida.

El Mono se separó a mediados del año pasado de Diego Simeone y dio un paso al costado del Atlético de Madrid para comenzar su carrera como entrenador principal, aunque todavía no tuvo su bautismo en ese cargo. Según pudo averiguar Infobae, desde ese momento se mantiene muy atento al fútbol argentino y hasta recibió sondeos de dos clubes muy importantes del país. Sin embargo, después de los rumores en torno a su figura, la chance real está en Rosario: Newell’s lo tiene como candidato principal para tomar el banco de suplentes y hasta contactaron a su entorno días atrás.

El homenaje del Atlético Madrid al Mono Burgos en julio de 2020

“Nosotros ya abrimos el mercado para todo el mundo, para ver quién necesita de nosotros. Este es un cuerpo técnico preparado. Yo nunca dije ‘no’ a dirigir a Argentina. Dije que prefería empezar por España. Rechazamos algunas cosas porque no nos cerraban, ya que queremos que estén firmes las cuatro patas de la mesa, directivos, entrenadores, jugadores y gente. Si las cuatro patas están firmes, el éxito está cerca, y lo digo porque lo he vivido. Eso es lo que forma a los grandes equipos. Más el corazón, la mente, la ilusión de querer conseguir cosas. Eso es lo que buscamos. Necesito perseguir este sueño de largarme como primer entrenador”, declaró Burgos en charla con Infobae. En Newell’s encontraría un proyecto que lo seduce para iniciar su camino como DT.

Si bien el Mono tiene su cuerpo técnico armado, no descartaría agregar gente ligada a la Lepra si finalmente le toca asumir. Aquellos que lo conocen aseguran que está muy al tanto del plantel actual del club rosarino. Sin embargo, el tema que debe solucionar Newell’s para avanzar con las negociaciones es acordar la salida de Frank Kudelka, algo que por el momento parece difícil.

Este lunes el entrenador se presentó a dirigir a los entrenamientos ya que su contrato continúa en vigencia y los dirigentes todavía no llegaron a acordar la desvinculación. Luego del complicado fixture de arranque, la Lepra ahora deberá enfrentar a Defensa y Justicia de visitante y recibir a Unión en el Marcelo Bielsa. ¿Aparecerá Burgos en el banco de suplentes?

