La nueva selección argentina de básquet: quiénes son los jóvenes que pueden ser recambio de los subcampeones del mundo

La clasificación para la Americup está casi asegurada, pero los jóvenes siguen sumando roce (CABB)

“Decidimos armar una lista que pudiera darle continuidad al plantel que participó de muy buena manera en la ventana FIBA de fines de noviembre. Queremos seguir dándole lugar a los jóvenes con proyección, rodeándolos de algunos muchachos de experiencia. Apostar al futuro sin descuidar el presente sería la síntesis”. De esta forma, el entrenador Gabriel Piccato resumió los objetivos de esta nueva preselección que armó pensando en la última fecha clasificatoria para la Americup 2022 que se disputará en Colombia, el 21 ante Chile y el 22 ante el local.

Entre los 15 citados sólo hay dos del plantel que fue subcampeón mundial en China 2019, Máximo Fjellerup y Tayavek Gallizzi. El resto de los que impactaron al mundo hace un año y medio juega en Europa -y no puede viajar para estos partidos de eliminatoria- y el otro que está en nuestra Liga Nacional, Agustiín Cáffaro, no fue convocado esta vez, luego de sí estar presente la ventana anterior disputada a fin de noviembre en Buenos Aires. Se trata de un combinado de nuestra competencia doméstica -cuna de talentos-, de una marcada juventud. De los 15 elegidos, 11 tienen 25 o menos años y nueve han cumplido 23 o menos. El promedio de edad es de apenas 24.4 años. La inexperiencia de buena parte de los chicos a nivel internacional no se notó tanto en noviembre. La Selección les ganó a Chile (67-61) y Colombia (75-67) para quedarse con el liderato compartido de la grupo, junto a Venezuela, ambos con marca de 3-1.

De los 15 de la ventana pasada repiten 11 jugadores: los bases Franco Baralle (Quimsa), Fernando Zurbriggen (Obras), José Vildoza (San Lorenzo) y Marco Giordano (Regatas); el escolta Leo Schattmann (Boca); los aleros Fjellerup (San Lorenzo) y Leo Lema (Atenas); los ala pivotes Federico Aguerre (Boca) y Javier Saiz (San Martín); y los pivotes Lautaro Berra (Obras) y Gallizzi (Regatas). Para esta ocasión se sumarán cuatro que podrán debutar en la Mayor si están entre los 12: los escoltas Matías Solanas (San Martín) e Iván Gramajo (Quimsa) y los aleros Fausto Ruesga (Bahía Basket) y Martín Fernández (Regatas).

Los 15 convocados por el cuerpo técnico que da continuidad al trabajo de Sergio Hernández se juntaron ayer a la mañana en el hotel Howard Johnson, asaron pornuevpos testeos de COVID-19 antes del almuerzo y a la tarde realizaron un primer entrenamiento. El equipo practicará tres días en Buenos Aires y el 17 a la noche se conocerán los 12 elegidos por el entrenador para viajar al otro día, bien temprano, a Cali en la búsqueda de uno de los tres lugares disponibles en la zona para la Americup 2022.

La clasificación para la Americup está casi asegurada. Considerando que tres de los cuatro de la zona entran a la Americup, si el anfitrión cae ante Venezuela en el primer partido del domingo, no sólo la Vinotinto se asegurará una plaza, sino que la Argentina habrá hecho lo propio antes de disputar su duelo con los trasandinos. Lo mismo pasará si Argentina logra un triunfo en algunos de los días. Pero, claro, Argentina, luego de repetir un subcampeonato mundial hace un año y medio, apunta a más que eso: seguir trabajando en las bases, en los talentos que surjan de la Liga, que ellos tengan roce, que compitan a nivel internacional para que estén listo cuando deban dar un salto más con la celeste y blanca.

La nómina de citados (CABB)

LOS CITADOS

José Vildoza

Posición: Base

Edad: 25 años (15/01/1996)

Altura: 1.90

Club: San Lorenzo de Almagro





Franco Baralle

Posición: Base

Edad: 21 años (25/03/1999)

Altura: 1.80

Club: Quimsa de Santiago del Estero





Fernando Zurbriggen

Posición: Base

Edad: 23 años (23/10/1997)

Altura: 1.89

Club: Obras Basket





Marco Giordano

Posición: Base

Edad: 20 años (01/09/2000)

Altura: 1.82

Club: Regatas Corrientes





Leonel Schattmann

Posición: Escolta

Edad: 33 años (14/05/1987)

Altura: 1m94

Club: Boca Juniors





Matías Solanas

Posición: Escolta

Edad: 22 años (17/12/1998)

Altura: 1m93

Club: San Martín de Corrientes





Iván Gramajo

Posición: Escolta

Edad: 25 años (2/2/1996)

Altura: 1m93

Club: Quimsa de Santiago





Máximo Fjellerup

Posición: Escolta / alero

Edad: 23 años (25/11/1997)

Altura: 1.94

Club: San Lorenzo de Almagro





Leonardo Lema

Posición: Alero

Edad: 22 años (20/06/1998)

Altura: 2.00

Club: Atenas de Córdoba





Fausto Ruesga

Posición: Alero

Edad: 20 años (18/7/2000)

Altura: 1m98

Club: Bahía Basket





Martín Fernández

Posición: Alero

Edad: 23 años (27/03/1997)

Altura: 1m94

Club: Regatas Corrientes





Federico Aguerre

Posición: Ala pivote

Edad: 32 años (27/10/1988)

Altura: 2m04

Club: Boca Juniors





Javier Saiz

Posición: Ala pivote

Edad: 26 años (26/02/1994)

Altura: 2m06

Club: San Martín de Corrientes





Tayavek Gallizzi

Posición: Pivote

Edad: 28 años (08/02/93)

Altura: 2m05

Club: Regatas Corrientes





Lautaro Berra

Posición: Pivote

Edad: 23 años (09/01/1998)

Altura: 2m07

Club: Obras Basket