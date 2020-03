El recuerdo de la charla entre D’Onofrio y Fantino fue interrumpido por Niembro para que el popular conductor televisivo analice el presente del fútbol argentino. “El fútbol dejó de ser fútbol para convertirse en política. Cada movimiento que se hace es político. D’Onofrio es un antisistemas, pero también es River. Y se quedó solo”, comenzó Fantino del otro lado de la línea telefónica; y continuó: “Estoy de acuerdo con lo que hace. Si le tirás piedras al sistema desde afuera no le hacés nada, pero si lo hacés desde adentro se pueden cambiar las cosas. Hay casos en el periodismo que no pudieron y se quedaron sin laburo o no pudieron entrar más a las canchas”.