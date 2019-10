Cuando se estrenó el documental en el último festival de Cannes, Maradona se enojó porque no le gustó que el título original incluyera la palabra “Estafador”. El título era: “Diego Maradona. Rebel.Hero. Hustler. God” (Rebelde. Héroe. Estafador. Dios). “Yo jugué al fútbol y me gané la plata corriendo atrás de una pelota. No estafé a nadie. No me gusta, no me gusta el título y si no me gusta el título, no me va a gustar la película. No vayan a verla", lanzó Diego desde su Instagram. La bomba atómica hizo recular a Kapadia. El título del documental, entonces, se estrenó en Buenos Aires sin la palabra “Hustler”.