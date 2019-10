No hay dudas de que la figura y el legado de Leguizamón quedarán en la historia grande de Los Pumas, tan solo alcanza con leer las palabras que le dedicó Juan Fernández Lobbe, hoy entrenador asistente del seleccionado. "Es un emblema de esta camiseta, alguien que siempre puso al equipo por encima de todo y alguien que siempre tomó sus decisiones por el equipo. Por eso él se merece todo y mucho más. Nos transformamos en hermanos y para mí fue un placer compartir con él tantas cosas en mi época de jugador y la amistad que me une con él es una de las cosas más lindas que me dejó el rugby porque queda para toda la vida. Eso no tiene precio. Ojalá que todo jugador de rugby tenga a alguien así, como Legui, al lado”, deslizó el Corcho al lado de su amigo en la conferencia.