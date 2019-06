Tomás Lezana, el tercera línea de Jaguares, destacó lo que significa representar a Santiago del Estero: "Siento mucho orgullo por mi provincia y da satisfacción saber que año tras año surgen jugadores representándonos. Por suerte pude recorrer ese camino y saber lo que cuesta llegar. Es muy importante para el rugby de la provincia que Santiago Lawn Tennis y Old Lions, como punta de lanza, trabajen duro para crecer cada vez más. Y no es una casualidad el aporte de jugadores a los seleccionados en los últimos años. Actualmente Old Lions está segundo en el torneo Regional y lo tiene muy merecido, es algo para destacar". Y, en referencia a jugar con Leguizamón e Isa, resaltó: "Jugar con Legui y Facu en Los Pumas es algo que pude dimensionar con el tiempo, fue una de las mejores cosas que me dio el rugby. De una forma u otra hacen sentirte en tu club cuando estás representando al país´".